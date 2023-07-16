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煮菜是我最喜歡的事

陳若依（紐約，慈濟人文學校）

我從小就喜歡跟媽媽一起煮飯，大概在我幼稚園的時候，媽媽就先讓我開始使用塑料刀切小塊的菜，慢慢再換到真正的刀子切菜。在使用不同刀子的過程時，我很怕切到手，但練習幾次之後我就克服了這個恐懼感，知道怎麼注意安全。

說到煮飯，讓我想起一件好笑的事。大概國小三年級時，我邀請朋友到家裡玩，我們家沒有什麼小女生會玩的遊戲，所以我就跟同學一起洗菜、切菜、開火炒菜，媽媽陪在一旁看著我們完成所有事，然後我們一起享用自己準備的料理，那真是一段特別的回憶！

接著慢慢長大，我還是持續地跟媽媽一起備菜、煮菜、燒菜，因為常有練習的機會，我也學到買菜、認識菜名、如何配菜，還有自己開瓦斯等。現在，我已經可以自己獨立做這些事了。

記得小時候媽媽把我放在一位阿姨家幾個小時，阿姨怕我無聊，就給了我一台電腦玩，她經常會走過來檢查我在看什麼，後來她發現我一直都在看煮飯的頻道，她就比較放心去做自己的事。反而媽媽每次看到我在看煮飯的影片時，她都會說：「陳小妹，妳怎麼又在看煮飯的頻道？」

現在我還是很熱愛煮飯、燒菜，這對我來說已經不是一件難事了。透過網路我也學到不少燒菜技巧，現在的我可以獨自一人掌廚準備全家的飯菜，媽媽下班晚回家時，只要交代我一聲，我就可以把晚餐搞定！我要謝謝媽媽的教導，透過這些過程，讓我體會到天下沒有做不到的事，只怕我們不去做，所以給自己更多練習的機會，就會有成功的一天。

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