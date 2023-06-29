美國中西部每到春季，常常會遭受到龍捲風 的侵襲。今年三月底的時候，發生了罕見的五級警報龍捲風。這次的龍捲風範圍橫跨南部和中西部至少七州，造成了至少二十一個人死亡。阿肯色州的小岩城（Little Rock）被龍捲風颳出一道傷痕，伊利諾州一場音樂晚會的屋頂也倒塌了。阿拉巴馬州 、密西西比州、田納西州、印第安納州 也都傳出災情。強風破壞大家的房子，樹木也被連根拔起，導致許多社區滿目瘡痍。

離我們家不遠的慈濟基金會，知道了龍捲風造成的災情後，打算前往印第安納州的沙利文（Sullivan）賑災。前往賑災前，需要志工去幫忙準備賑災的物資。於是爸爸詢問我和哥哥，是否願意一起去幫忙。我跟哥哥看到了新聞上的報導，知道好多地方災情很嚴重，造成許多人失去了他們的財物和房子。現在有機會去當志工幫助他們，二話不說就答應了。

那一天晚上，我、哥哥和爸爸來到了慈濟，而我們的第一個任務是要準備毛毯給災民。爸爸說，龍捲風破壞了大家的房子，造成許多人無家可歸，災民有了毛毯就可以保暖。我和哥哥一起合力把毛毯分裝到袋子裡，等毛毯都整理好後，我們就去完成第二個任務。第二個任務，是要把每個裝好毛毯的袋子，再放入其他物資，有竹筒、衣服、襪子等等。除此之外，我們還要再三確定每個袋子裡的物資是不是都放對了。一邊工作，我一邊問爸爸，為什麼袋子中要放入竹筒呢？爸爸說，那是因為希望這些災民恢復正常生活後，有多餘的錢可以存起來，再把愛傳遞下去給其他需要的人。

雖然我的年紀還小，不能跟大人的志工到災區賑災，也不能把我們準備的物資和現值卡親自送到災民手中，但是有機會可以幫忙準備物資，還是讓我覺得很開心。我想著這些災民，收到物資時露出的笑容，我也覺得很快樂。我想這就是媽媽常說的「助人為快樂之本」吧！

這次的賑災活動，不但讓我感受到人間的溫暖與團結，也帶給我難忘的體驗，讓我知道就算我還是個學生，就算是面對我不認識的人，我也能付出幫助別人。