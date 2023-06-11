我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

家庭遊記

盧愛柔（加州，信望愛中文學校）

今年暑假，我們全家去了加拿大。已經兩年沒有坐飛機了，我很興奮！

當天早上，我早早就起來，走進爸媽的房間時，看見爸爸好像不太開心，原來是我們要搭的班機機組人員都確診了，所以我們必須改坐下午三點的飛機。接近三點時，我們到了機場，又被通知要等到晚上七點才能飛，我們只好在機場逛。這時，爸爸的手機又響了，果然航班又要晚兩個小時。我們只好繼續等，等了好久好久，抵達加拿大已是晚上十一點。

到加拿大的第二天，爸媽想去運動，所以我們就去公園騎單車。一路上，我看見美麗的大海，水很亮，陽光照在海上、照在天上。路的兩邊是許多高大的樹，清風吹在臉上，好舒服！我的心很快樂，神的創造真美妙！

隔天，媽媽身體不舒服，爸爸、弟弟和我決定陪在媽媽身邊。我們三個人去好市多買東西回飯店吃，一家人一起看電視，一起笑、一起談天，我的心裡充滿了愛。即便旅程中有些不順，但我最喜歡去的地方仍是加拿大。

陳凱玲（加州，信望愛中文學校）

去年，我們全家去夏威夷。夏威夷雖然有很多好玩的地方，但是我最喜歡海！

夏威夷的海真的很美，太陽照在海上時閃閃亮亮的，好像陽光在水面上跳舞，又像許多金色的小天使在水上打鬧。

太陽下山時，海水跟天色改變。天慢慢變成橘紅色，海水也慢慢變橘紅色，看起來很安靜很溫柔。

不論是閃閃亮亮跳舞的海，還是橘紅色溫柔安靜的海都很美！前者會使我很快樂，後者會讓我很平靜，不再緊張。

我印象最深刻的還是橘紅色的海，因為我常常會緊張。現在每當我覺得緊張的時候，就拿出那張落日中海水的照片，就放鬆多了。

加拿大 夏威夷 機場

上一則

台灣大哥大副總蔡祈岩 帶IT工程師走出大宅門

下一則

人肉翻譯機

延伸閱讀

「一舞傾城」被批低俗 王晶回嗆李婉華「屎戲之王」

「一舞傾城」被批低俗 王晶回嗆李婉華「屎戲之王」
航空業復甦 機場仍在掙扎

航空業復甦 機場仍在掙扎
「一舞傾城」被批低俗 王晶回嗆李婉華「TVB屎戲之王」

「一舞傾城」被批低俗 王晶回嗆李婉華「TVB屎戲之王」
選前地方大灑幣 南韓這座蚊子機場弄到航空公司破產

選前地方大灑幣 南韓這座蚊子機場弄到航空公司破產

熱門新聞

黛安∕圖

變心的妻子（下）

2023-06-04 02:02
可樂王∕圖

初到美國時的困惑

2023-06-06 02:02
黛安∕圖

變心的妻子（上）

2023-06-03 02:02
Mrs. H∕圖

灰燼的滋味（上）

2023-06-05 02:02
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」。(圖:史博館提供)

台展出慈禧太后墨寶 但清末最有權的她 書法真的好嗎？　

2023-06-03 23:39

旅遊眾生相

2023-06-05 02:18

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體