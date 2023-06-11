今年暑假，我們全家去了加拿大 。已經兩年沒有坐飛機了，我很興奮！

當天早上，我早早就起來，走進爸媽的房間時，看見爸爸好像不太開心，原來是我們要搭的班機機組人員都確診了，所以我們必須改坐下午三點的飛機。接近三點時，我們到了機場 ，又被通知要等到晚上七點才能飛，我們只好在機場逛。這時，爸爸的手機又響了，果然航班又要晚兩個小時。我們只好繼續等，等了好久好久，抵達加拿大已是晚上十一點。

到加拿大的第二天，爸媽想去運動，所以我們就去公園騎單車。一路上，我看見美麗的大海，水很亮，陽光照在海上、照在天上。路的兩邊是許多高大的樹，清風吹在臉上，好舒服！我的心很快樂，神的創造真美妙！

隔天，媽媽身體不舒服，爸爸、弟弟和我決定陪在媽媽身邊。我們三個人去好市多買東西回飯店吃，一家人一起看電視，一起笑、一起談天，我的心裡充滿了愛。即便旅程中有些不順，但我最喜歡去的地方仍是加拿大。

陳凱玲（加州，信望愛中文學校）

去年，我們全家去夏威夷 。夏威夷雖然有很多好玩的地方，但是我最喜歡海！

夏威夷的海真的很美，太陽照在海上時閃閃亮亮的，好像陽光在水面上跳舞，又像許多金色的小天使在水上打鬧。

太陽下山時，海水跟天色改變。天慢慢變成橘紅色，海水也慢慢變橘紅色，看起來很安靜很溫柔。

不論是閃閃亮亮跳舞的海，還是橘紅色溫柔安靜的海都很美！前者會使我很快樂，後者會讓我很平靜，不再緊張。

我印象最深刻的還是橘紅色的海，因為我常常會緊張。現在每當我覺得緊張的時候，就拿出那張落日中海水的照片，就放鬆多了。