你去過北京 嗎？北京是中國的首都，不但歷史悠久，而且具有豐厚的歷史文化底蘊。現在給大家介紹一下北京有名的景點和各種美食 。

北京有很多景點，比如：故宮、天壇、頤和園、長城、四合院和胡同。

首先我們先來看看故宮吧！北京故宮是世界最大的宮殿建築，現在是一個博物館，又叫紫禁城，裡面展示了上百個珍寶、鐘表、書畫、陶瓷、雕塑 等藝術品。它本來是皇帝住的家，一共有九千三百七十一個房間，周圍還有一條河圍繞。

天壇也是一個很有趣的宮殿。它很漂亮，是一個圓形的高塔，裡面還有一面回音壁，拍一次手會回音三次，因此得名。

北京的美食也很豐富。北京烤鴨、冰糖葫蘆、老北京酸奶、炸醬麵、酸梅湯、羊肉串、餃子、油條、肉夾饃、羊肉泡饃、涮羊肉、驢打滾、豆漿、綠豆湯等，都是北京的特色美食。

我最喜歡的食物是北京烤鴨，它以色澤紅潤、入口鮮嫩、口味醇厚、肥而不膩的特色，被譽為北京第一美味，名聲享譽海內外。在全聚德烤鴨店，店員介紹北京烤鴨是中國十大名菜之一。雖然用的是北京的名號，但它的前身可是來自南京的。

北京烤鴨的鴨胚現在叫做北京鴨，可是北京鴨的原產地是南京。這追溯到隋朝時開通京杭大運河，北方因氣候惡劣，缺糧時會通過船隻運送南方的糧食到北方，運糧過程中灑落的營養大米造福了生活在南京的南京野鴨，牠們因為吃得營養開始變白變肥變壯。於是乎，這些被當成上好的食材運輸到北方，南京野鴨就算有北京戶口了，叫北京鴨。北京烤鴨絕對是傳統美食中排名前列的，明清時期皇帝的餐桌上有它，滿漢全席也有它；它是中國宴請外賓必有的美味，百姓餐桌上的佳餚！

這次中國行讓我了解到中國底蘊的深厚，此行真讓我難以忘懷！