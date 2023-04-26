我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

春假時，我想念上學

貝清秀（加州，灣畔學校）

星期五是與姊姊道別的日子。起初，我很高興，想起沒有姊姊在身旁，我的嘴角止不住地揚起微笑；但在我的內心深處，我不禁想：「為什麼祖父母選了姊姊跟他們一起去夏威夷？為什麼他們比較喜歡傲慢的姊姊呢？」我不懂為什麼他們不選我。雖然我不想承認，但我知道我是嫉妒姊姊的。與此同時，她正在夏威夷享用著美味的鳳梨炒飯，而我，還待在床上，盯著天花板發呆。

春假第一天，我發現自己正在休假，一段放學休息的時間，就像打了一場勝戰回家，可以放下長久以來學習的壓力，迎接享用不完的點心與遊戲時間。我幻想自己能像一個正常的孩子，在有限的時間盡情玩樂。然而，事實卻與此相反，我發現自己在做額外的數學作業。

有那麼一刻，我彷彿忘了該怎麼玩樂。我想跟我的父母一樣學識豐富，我急於成功，同時，我也害怕自己長大老去，我不想臉上有皺紋，我永遠不會讓我的頭髮變成我不喜歡的牙膏白色。但我的想法並沒有改變我在躲避自己的事實：我每天獨自步行去公園，在雨中野餐，以為這樣可以讓時間過得更快。那時我才知道精神疾病是真實存在的。或許，我應該被送進精神病院？畢竟，我在假期時，想念上學。

一天天過去，我的精神疾病越來越嚴重。每一個窮極無聊的日子過去後，我就更懷念上學。我每天所做的就是：起床、吃飯、讀書、計算數學、一個人去公園吃飯、做更多的數學、再吃飯、讀書，然後又睡著了。

周日晚上，我欣喜若狂，明天終於要上學了！那天晚上姊姊也從夏威夷回來了。

我開始準備書包與午飯餐點，但那時，媽媽告訴我一個可怕的消息：「你忘了學校多放一天假嗎？」我大喊：「我再也受不了沒有學校的生活了！」哥哥驚訝地問我是不是瘋了，多放假一天應該高興才是。

「的確，我是瘋了。」我回答。

夏威夷

上一則

一萬八千份簽證（下）

下一則

費爾頓廊橋

延伸閱讀

今年全球航空運能將受限 是因為這些原因

今年全球航空運能將受限 是因為這些原因
數學太差恐阻礙經濟發展 英相盼扭轉「反數學」文化

數學太差恐阻礙經濟發展 英相盼扭轉「反數學」文化
南加華人春假出遊遭遇沙塵暴、龍捲風 視頻全錄

南加華人春假出遊遭遇沙塵暴、龍捲風 視頻全錄
芝2機場預估春假旅客逾256萬 交通高峰在這2天

芝2機場預估春假旅客逾256萬 交通高峰在這2天

熱門新聞

黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（上）

2023-04-22 02:02
黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（下）

2023-04-23 02:02

吃多肉蛋奶 送我進醫院

2023-04-20 02:00
朱銘刻畫人間百態的《人間系列》與《人間系列－天真時代》共11件作品。(圖／朱銘美術館提供)

朱銘憑「太極系列」打入國際 最初理由竟是為了健康

2023-04-23 10:44
帕辛寺。（萬阡．圖片提供）

孤身女子泰國迷遊記（中）

2023-04-19 02:02
1938年五月，坐落於維也納市公園附近的中國領事館，由何鳳山出任總領事。（洪雯倩．圖片提供）

一萬八千份簽證（上）

2023-04-24 02:02

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院