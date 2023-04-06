每個人都有夢想，我的媽媽當然也不例外。當媽媽還住在台灣的時候，她是個國小、國中的數學老師。對很多學生來說，數學可能是一門乏味、無趣的科目。但是，媽媽與傳統的老師不太一樣，她會與學生相處，用有趣的方式來教數學，所以，許多學生都非常喜歡與尊重媽媽。

後來，媽媽與在美國念完研究所的爸爸結婚，並到美國生活。就在這時，媽媽的夢想誕生了。媽媽希望自己的小孩在美國土生土長地長大，接受有別於台灣的教育 。為了夢想，總是會放棄某些東西。媽媽為了完成她的夢想，放棄了她在台灣熱愛的工作，來到美國。我和弟弟都出生後，隨著我們漸漸地長大，到了適合學習的年紀，媽媽花了數不清的時間來教育我們。

之前，我一直不理解為什麼媽媽要這麼注重我們的教育？其他同學在外面打球、聊天，但我卻在家裡算數學；為什麼其他同學在打電動，但我卻在家學中文？等我漸漸大了後，就開始體會到媽媽的用心了。雖然我比其他同學辛苦，但是因為媽媽的努力，讓我有許多事情做得比同年紀的小孩還要優秀。媽媽花了許多時間來完成自己的夢想，也就是努力地養育和教導我和弟弟。媽媽對我和弟弟說，這十幾年，她的心血都沒有白費，她覺得我們已經走在一個正確的方向，不管是品德上、行為上、學習上，她都對我們頗感放心，她用十幾年完成了她的第一個夢想。

接下來的十年，媽媽想透過社群 商務創業，希望將來能達到財務自由和時間自由，等我們獨立自主後，她就可以回台灣退休 ，好好陪伴阿公阿嬤。媽媽為了實現創業夢，花了很多時間聽課、拍影片、介紹產品、做顧客管理和社群行銷。看媽媽這麼努力追求自己的夢想，我也希望可以幫點什麼忙，於是我教媽媽如何編輯影片，幫媽媽製作宣傳海報，減輕媽媽的負擔。

有些夢想或許會失敗或破碎，有時候也要犧牲或放棄某些東西，不管是時間還是工作。但是，最偉大的人就是願意為了夢想乘風破浪的人，就像我的媽媽。