春節後和家人、好友去花蓮。出門前的心情，就像一顆彈力球，興奮地跳來跳去。趕火車的時候，大家互相提醒：「下次時間管理再進步，這一次就努力。」順利踏上第一班車。

在花蓮立霧客棧旅館 吃早餐，看見立霧溪就在我們前方，好像要來擁抱我們。陽光灑滿整個山谷，就像盒子裡裝滿發光的小燈泡。我們像小麻雀一邊吱吱喳喳，一邊吃早餐。

在太魯閣國家公園的白楊步道 ，弟弟以為會有白羊，沿路看到指標「小心長鬃山羊」，弟弟便問：「羊在哪？」結果沒看到羊卻看到了獼猴。走山洞時，又黑又潮溼，讓我好害怕；出了山洞，眼前明亮，就像一台飛機剛穿越暴風雲。看見雕刻師刻不出來的山谷，下面就是瓦黑爾溪，山谷裡不只是綠色，還有溪流的青水藍和小點點般的咖啡 色獼猴。

住七星潭海邊，原本想看日出，卻因為晚起，只能和太陽說早安。散步時，眼前的風景就像蛋糕，有藍色的海浪當奶油，加了許多綠色的檸檬，真想咬一口。

我們在海風中飛快地騎腳踏車，玩紅綠燈。在後面的人，只要喊紅燈，我們就會停下，真是有趣。這個遊戲的樂趣，就是不用聽到有人喊等我，或者你們太快了，而是換成紅綠燈。

仔細一看，海邊的沙子不是細沙，是許多白白小小圓圓的碎石。我們脫了鞋子讓碎石頭按摩腳，還踩在上面滑來滑去，疼痛地大叫，又覺得好玩。突然發現一隻小螃蟹，一開始牠都不動，把牠放到地上，牠就動了。我們一直觀察牠，想尋找牠的家人，卻發現只有這一隻。

回飯店小歇片刻後，我們把握最後的日光，去太平洋公園南濱段。一開始，我們像小火車衝衝衝，玩沙堆和溜滑梯。突然抬頭瞧見看海軌道滑索，原先看著別人玩，我的心情完全有大轉變：先是覺得害怕，真正玩的時候很享受，還想排隊玩第二次。

走進瑞穗牧場，涼風吹來，心情像是被風吹的蒲公英種子。看到遠方的乳牛，像遇到久久不見的老友。我們自拍合照時，我看見照片裡白雲很白、青山很綠、天空很藍，怎麼就是沒看見牛？

回想起小時候爸爸將我抱起，讓我餵牛，以前的美好回憶湧上心頭。這趟花蓮行充滿新奇和滿足。