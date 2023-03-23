我有過一次非常難忘的旅行，那是我回美國後，時隔多年再次去中國玩。

當我們到達機場 準備飛往中國時，登機前等了好幾個小時。我們取登機證、托運行李，確保行李重量沒有超過限制。印象深刻的是過安檢，不但我們的隨身行李要掃描，而且有很多安保人員檢查每個人的東西；不能帶水過安檢，所以我不得不喝光所有的水。當我們抵達中國時，我已經筋疲力盡了，因為我整整兩天沒睡了；但是當時中國時間還是下午，我不得不熬到晚上。那天晚上，我很累很快就睡著了。

真正使我的旅行變得有趣起來，是當我乘坐公共汽車 時，價格僅為一元人民幣。我很困惑為什麼會這麼便宜。接著我和媽媽一起去雜貨店購物，又被價格嚇了一跳。我很困惑為什麼水果是二十元人民幣。後來媽媽跟我解釋說，一元美金相當於七元人民幣，所以中國的一切東西似乎都更貴，但實際上並沒有，而且大多數時候，東西在中國買，會比美國便宜很多。我對不同國家的貨幣 如此不同感到驚訝。

另一個難忘的經歷，是我和我的阿姨、表兄弟一起去玩水上跑酷。我們去划獨木舟，但不知道如何划獨木舟或使用槳，所以我們始終繞著圈子移動，並留在同一個地方。最後，不得不有人把我們從水中救出來。

在這個假期裡，我們每天都去一家新餐館，那裡總是有各種各樣的美味佳餚，每次的酒水都非常豐富，總是有橙汁、椰奶、成人酒，有時還有玉米冰沙。那裡的水果甜點令我驚艷，因為在美國總是會加很多糖，而且超級甜，但當地的水果甜點很清爽。

我已經很久沒去中國玩了，希望我能很快再去重溫這難忘而美好的日子旅程。