你有開過卡丁車嗎？我在春假的時候，第一次去開了卡丁車，不但覺得很有意思，而且學到了關於卡丁車的小知識呢！

那是一個星期二的早晨，媽媽告訴我，我的好友請我們以及另外一些朋友一起去開卡丁車。我從來都沒有開過卡丁車，所以非常興奮，提早在約定時間前就到了開卡丁車的地方。我先看到我的一位朋友，過了幾分鐘，另外兩個朋友也來了。因為我們有點餓，所以大家決定先去卡丁車的餐廳吃一些東西。餐廳的食物又香又美味。

吃飽喝足後，我們就去準備開卡丁車了，我既緊張又期待！我們先戴上了安全帽，然後選好我們要開的卡丁車。我的安全帽顏色是藍色的，卡丁車的顏色是黑色的，上頭帶有一些紅色的條紋。卡丁車有一個油門和一個煞車，車上的座位坐起來很舒服。我們坐進車裡，然後繫上安全帶，接著工作人員檢查了我們的車和油是否在正常運作。

過了幾分鐘，比賽開始了！我出發得很快很快，是第一個開完跑道的人，可是不久，因為我的速度太快，所以我就撞到了旁邊的牆，大家都聽到了一個很大的聲響。不久，有一個人就超過我了！我在牆邊花了十幾秒才重新開回跑道上，重返賽道的我追過了兩個人，然後又開了幾圈，三分鐘後，比賽就結束了。我們都把卡丁車開到停車場。比賽結果，我拿到了第四名！

開卡丁車的過程中，我學到開卡丁車時，因為要轉很多彎，速度不能太快，不然很容易失控撞牆。

有了這次的卡丁車體驗，我覺得我的春假又精采又快樂，真希望春假可以再長一點！