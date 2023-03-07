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春天來了

陳亦諾（加州，長城中文學校）

溫暖的陽光照耀大地，嫩綠的小花小草都不由自主地探出頭，呼吸著帶有嫩草氣味的空氣。魚兒、蝌蚪在涼爽的水中游來游去；蝴蝶們圍繞著色澤不同的花兒翩翩起舞，這些花兒紅的似火，白的似雪，紫的似錦。

只見小女孩歡快地蹦蹦跳跳，擺弄著手中的竹蜻蜓。看！天空中的燕子排成一行，越過田野，越過湖面，在水面盤旋，牠們面帶微笑說：「春天到了，春天到了！我們回來了！」

春風在大地上拂面而過，柳枝同時也跟著春風的節拍起舞，小鳥們嘰嘰喳喳伴奏，小女孩也唱起了歌：「小燕子，穿花衣，年年春天到這裡。我問燕子為什麼來，燕子說，這裡的春天最美麗。」

「沙沙，沙沙」，天空中落下一滴滴晶瑩剔透的雨珠，在嫩綠的葉子上凝結起來。小女孩放下竹蜻蜓，仰著頭，張著嘴，迎接這些美麗雨珠到來。

只見街上一支支五彩繽紛的傘撐了起來，像一朵朵花正在等待春雨的滋潤。雨珠優雅落下，凝望這美麗而神奇的世界。

春天總是為人們帶來一種瀟灑、快活，還有自由自在的感覺，彷彿純粹天真的小孩活蹦亂跳，彷彿在辛苦的農田裡，妻子遞上一口熱呼呼的家鄉菜，更彷彿在夢境裡，成為心中最想要的自己。

這就是春天獨特的味道，萬物生長，春暖花開。

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