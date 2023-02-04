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停電

成譯（俄勒岡州，春和學園）

前幾天，我們這裡有了一次大範圍停電。

那天早上，爸爸把我和弟弟多多送到幼兒園。上午，我們又喊又鬧地在很亮的教室裡玩。午飯後不久，突然，整個學校都變黑了，什麼也看不到了。男孩子們非常高興，齊聲歡呼：「耶！」老師聽到了，跑過來說太吵了。接著，老師告訴我們，今天因為停電，學校會提早關門，請大家安靜地等家長來接。

過了一會兒，爸爸把我和多多接回家。多多想喝熱牛奶，但爸爸說因為停電，微波爐沒辦法用；多多又說想跳蹦床，爸爸說蹦床沒電不能充氣。

過了很久電還是沒來，在家無法做飯，所以爸爸媽媽決定去旅館住一晚、去飯店吃晚飯。由於停電，來飯店吃飯的人很多，菜上得很慢。而且因為沒有電，只收現金不能刷卡，真不方便！

吃過晚飯，回到旅館。我們馬上換上泳衣，跑到旅館的泳池玩起來，玩得非常開心！

停電很不方便，但是能在旅館的泳池玩，還能吃旅館美味的早餐，還是很開心的。

 肖雲荻（俄勒岡州，春和學園）

星期二的時候，我和我的家人去看電影，回家的時候，發現紅綠燈滅了，才知道停電了，可能是因為颳大風的原因。

我們到家時，天已經黑了。進門開燈，但是燈不亮。爸爸媽媽告訴我和弟弟，不可以開冰箱的門，因為熱氣如果進入冰箱，冰箱裡的食物就會壞掉。沒有燈，我們只好用手電筒和蠟燭照明。

媽媽簡單做了麵條當晚餐，因為我們是用煤氣做飯，所以停電了也能煮飯。飯後爸爸讀書給我聽，媽媽講她小時候家裡停電的故事，弟弟用手電筒照著我玩。媽媽說，她小時候如果家裡停電，她就和她哥哥一起唱歌，但是外公外婆說他們唱得不好。

媽媽剛講完故事，燈突然亮了，電來了！我們都很高興，但是媽媽好像很失望，因為她想繼續講她小時候的故事。

雖然停電不方便，但是聽媽媽講故事還是很好玩的。

旅館 電影 俄勒岡州

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