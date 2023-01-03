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貝清秀（加州，Bayside Academy）

聖誕節是與家人一起慶祝的有趣時光。我爸爸是猶太人、媽媽是基督徒，所以我可以同時慶祝光明節和聖誕節。我得到了九天的禮物，而不是一天的禮物。

聖誕節，我與家人通常在維吉尼亞州拜訪我的外婆。然而，在過去的三年裡，聖誕節已經不同了。第一年沒有外婆慶祝聖誕節，我的家人去雜貨店互相購買聖誕禮物。那年聖誕節，哥哥送我西蘭花作為禮物。第二年，我的家人灰心喪氣地放棄了慶祝聖誕節。我記得那天坐在餐桌旁尷尬地沉默著吃晚飯，我不得不承認，我不像聖誕節那樣享受光明節，儘管還有八個晚上的禮物可以拿。到第三年，我的家人都不在我們身邊時，聖誕節在我們家完全被遺忘了。當我待在室內學習時，我看著鄰居點亮了聖誕裝飾品，然而還沒來得及欣賞聖誕風景，我已回到了校園。二零二二年，則與往年不同。

星期五，我搭飛機去外婆家。然而，外婆不希望我們停留超過一個星期，因為她認為我和我的兄弟姊妹還不知道姑姑們的健康狀況有多差。奶奶生日也在十二月，但即使是她的生日，她也很傷心，因為她的哥哥姊姊們的身體狀況不好。我已經三年沒見過她了，她和我的三個姨婆住在一起。

每年我們和外婆一起慶祝聖誕節，我都會得到一把電動牙刷，來開啟我的每一個早晨。外婆也曾經和我的舅公住在一起，難過的是，三年前他罹患癌症，離開了我們。我記得我九十五歲的姨婆用涼鞋殺老鼠，在我的記憶裡，她總是勇敢地保護著我們。我記得我的另一個姨婆在我父母不在的時候偷偷給我糖果。

我將更加珍惜與家人相處的美好時光。因為我很珍惜跟外婆在一起的時間，我會把每一次久別重逢都當成初遇。

聖誕節 維吉尼亞州 癌症

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