我在中文學校參加數位學伴計畫，這個計畫是讓台灣和美國的學生透過網路分享和溝通，媽媽說就像交筆友，但是用電腦代替寫信。

有一次，老師出功課要我們講一講小學和中學的差別，我因此發現台灣和美國的學校很不同。

首先，美國的中學是六到八年級，但台灣是七到九年級。這是因為美國小學是幼稚園到五年級，但台灣是一到六年級。

有一位台灣學生提到，他們每個禮拜三可以穿便服，其他天都要穿制服；但美國的學校沒有制服。

在服裝規定方面，台灣和美國唯一的相同點是體育課都要穿體育服上課。

在台灣，每天的課程都不一樣，但在美國，每一天都有一樣的課程、課程順序也都一樣。

舉例來說：台灣學生的功課表一個禮拜有兩次體育課；但在美國，如果功課表的第三節課是體育課，那麼每天的第三節課都要上體育課。美國的中學生每節課之間要趕去下一節教室，每節下課只有四分鐘，幾乎連上廁所的時間都沒有；在台灣則是老師走去各班教室，而且學生下課有十分鐘可以玩。

美國和台灣的學校都有提供午餐，但是我的學校午餐每天早上由貨車送來學校；台灣學生說他的學校有廚師，每天有新鮮現做的午餐。

我還發現，美國中小學生每天待在學校的時間不到七小時，但台灣的學生每天會待在學校將近十小時！

台灣和美國的學校真的很不同，這個數位學伴計畫讓我大開眼界。