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我愛閱讀

陳家豫（紐約，人力中心中文學校）

閱讀是我的愛好。閱讀能幫助我了解更多關於我們生活的世界，並且教我很多重要的道理，我們可以從閱讀中學到新的知識。

記得五歲時，我在家裡做作業，老師讓我們寫最近看過的書，我不知道寫什麼，因為我沒有看書。媽媽回家後，我請媽媽協助我完成這個作業，媽媽提議去圖書館借點我喜歡看的書。

到了圖書館後，我很驚訝有這麼多書！一排又一排的書在圖書館裡陳列著，有童話故事、愛情故事、詩歌、小說等等。經過數小時的尋找，我終於找到一本我可以看懂的書。這本書的名字叫《好餓的毛毛蟲》，作者是艾瑞•卡爾。

《好餓的毛毛蟲》講的是關於從雞蛋中出現、並開始吃掉所有東西的小毛毛蟲故事。在吃了六天的水果、糖果和「垃圾食物」後，毛毛蟲感到胃痛。第七天，毛毛蟲吃了一片「好葉子」，身體好多了。最後，這條毛毛蟲變成了漂亮的蝴蝶。這本書教我們，改變是不可避免的事情。

從那天開始，我對閱讀的熱愛越來越強烈。總之，閱讀是我永遠不會放棄的愛好，因為它很有趣也讓我很享受。

冼莉珊（紐約，人力中心中文學校）

我的愛好是閱讀。我喜歡看書，因為看書可以獲得很多的好處。

從書本中，我可以學習到很多新的東西，而且書本的內容也很有趣。例如：童話故事、寓言故事等等。我也喜歡看喜劇的書，因為喜劇可以讓人在笑聲中去體會生活中的甜酸苦辣。但我更喜歡看的是歷史和關於戰爭的書籍，因為我可以從中了解到很多歷史。

綜上所述，我的愛好是閱讀，因為讀書有很多好處。閱讀時，我就像沉浸在知識的海洋裡，受益無窮！

圖書館 雞蛋 小說

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