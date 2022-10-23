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戰爭與和平

金靜雯（加州，西來中文學校）

戰爭跟和平是相反的事情，但是，有時候一定要有戰爭才能有和平。

很多時候國與國之間對某些事情看法不同，如果這個爭議沒有好好解決，那麼國家之間可能就無法和平。

兩個國家有問題的時候，就如平常的人會先協商，但如果這兩個國家試了好幾次也沒找到解決辦法，他們可能就會走上戰爭這條路。

雖然戰爭非常暴力，而且會造成大量破壞和死亡，但人們還是會選擇用這個方法來解決問題。因為如果兩個國家透過打仗，他們能弄清楚誰贏得了他們的爭論。

然而，等到戰爭結束的「和平」，不全然真的和平，因為他們有時候只是想要停止戰爭。這種和平源於害怕自己的國家會被另一個國家接管、亡國。

真的和平，應該是協商來的。兩個國家決定協商解決問題，雙方都能得到他們想要的。如果住在戰爭的國家，我覺得我的生活會變得很複雜，而且我會非常害怕，因為戰爭是不可預測和危險的。

雖然我知道有時候戰爭不可避免，但我仍祈禱世界和平，希望人們都珍惜和平！

李鳳琳（加州，西來中文學校）

生活在戰爭中的人一定很害怕，沒有人喜歡戰爭。人會很害怕戰爭，因為他們可能會受傷或死亡。如果我生活在戰爭國家，我也會很害怕。

戰爭會帶來很多改變，戰爭會提高物資價格，這會影響我和我的家人的生活。例如，現在發生的烏俄戰爭提高了汽油的價格。

戰爭對我來說很陌生，因為我生活在一個和平的國家。現在生活在戰爭國家裡的孩子不能跟我一樣正常上學，我覺得很難過。

我希望世界能和平，每個人都擁有美好的生活！

加州

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