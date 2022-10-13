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西裔文化遺產月

廖為梅（加州）

在美國，每年九月十五日至十月十五日是國家西班牙裔文化遺產月，以紀念眾多拉丁美洲國家的民族獨立周年紀念日：哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、洪都拉斯和尼加拉瓜都承認九月十五日是他們的獨立日，墨西哥於九月十六日慶祝獨立，智利則在九月十八日慶祝獨立。

許多人都認為拉丁裔和西班牙裔是同一回事，其實西班牙裔通常指講西班牙語或有西班牙語國家背景的人，而拉丁裔的劃分則是根據地理位置，通常指來自拉丁美洲的人。這兩者的意思有部分重疊，但並不相同。

西班牙裔傳統月的歷史可以追溯到一九六八年，雖然西班牙裔傳統月剛開始作為一個國家項目，但也是對幾十年來拉丁裔活動的回應，特別是在一九六零年代，西裔要求承認他們的文化、歷史和權利。時任總統詹森簽署了將九月十五日這一周指定為「全國西班牙裔文化遺產周」的立法。

在一七七七年，路易斯安那州州長─西班牙人貝爾納多·德·加爾維斯加入喬治·華盛頓將軍與英國士兵的戰鬥，並幫助美國贏得獨立。

墨西哥曾經一直控制著德州，直到一八三六年德州從墨西哥獨立；在一八四五年，德州作為第二十八州，加入美國聯邦。

一九四五年有超過三十萬名拉丁裔加入了美國軍隊並參加了第二次世界大戰。

一九六零年民權運動達到頂峰時，西班牙裔社區也努力為取得認可而奮鬥。

一九六八年在加州國會議員喬治·E·布朗的提議下，首次提出西班牙裔遺產周。

一九八八年當時的總統雷根，將西班牙裔文化遺產周延長為為期一個月的慶祝活動。

二零二零年美國人口普查顯示，西班牙裔（和拉丁裔）構成了一個快速增長的多種族群體。同年，有六千兩百一十萬人被確定為西班牙裔或拉丁裔，占美國人口的百分之十八。

在過去十年間，美國人口的增加，有一半是由於西班牙裔或拉丁裔的增長。

西班牙裔及其文化在全球都有很強的影響力，他們已在歷史中留下了不可磨滅的印記，同樣也會繼續書寫屬於他們的未來。

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