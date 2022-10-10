今年暑假前，我和我的家人討論旅遊計畫時，大家都想去一個我們以前沒有去過、可以有新體驗的地方。所以媽媽提議我們可以去看一個在紐約州 北部的洞穴。雖然我覺得這個行程很無聊，但爸爸媽媽都說會很有趣。

出發的前一晚，媽媽說我們要很早起床，因為那個洞穴離我們家很遠。所以我們晚上九點就上床睡覺，然後清晨四點起床。那天，爸爸開了三個小時的車才到洞穴，因為我實在太睏了，所以我在車上睡了兩個小時，當我醒來的時候，我在車窗外看到很多草和牛，但是房子不多。

終於抵達洞穴入口，我和家人先在外面找了一張桌子吃早餐。吃完早餐，媽媽買了門票，開始我們的洞穴之旅。

進洞穴的時候，導遊吩咐我們只帶手機 就好，也要多穿點衣服，因為洞穴裡很冷。

洞穴非常大，還有很多水和燈，所以我們可以看得很清楚。在洞穴裡，我可以看到很多有趣的形態，洞穴中還有一些區域可以坐船。

參觀完洞穴，我們回到外頭，然後我們一家人再次上了車，出發前去餐廳吃午餐。吃完午餐，我們啟程回家，當我們回到家時已經下午四點多了。

雖然一開始我對媽媽提議要去參觀洞穴感到無聊，但是當我親身參觀完以後，我改變了我的看法，大自然真的很奇妙！

這次探索之旅讓我深刻地體驗到「一分耕耘，一分收穫」的道理，世界上沒有不勞而獲的事情，凡事都必須要有付出才能夠開花結果。我感謝我的家人，由於他們的付出，才能夠有這次洞穴之旅，也讓我享受了一個值得回憶的美好暑假。