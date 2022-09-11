我出生的時候，我的父母給了我一個英文名字叫Alexander，我的父母想要不一樣的名字，這樣當我們談話時，或是談論的是誰就很清楚。

當我開始去中文學校上課時，我的父母必須給我取一個中文名字。我父母不知道要給我取什麼名字，所以他們問了我的爺爺。古代的時候，一種常見的做法是，用一個相似的字符來命名家庭中的每個孩子。爺爺認為我表哥的名字中有「其」字，所以取我的名字為「其恩」。

對我來說，其恩聽起來不錯，「恩」代表善良，全家人都認為這是一個很好的人格特質，這就是我名字的由來。

蔡博洲（紐約，慈濟人文學校）

我的名字是蔡博洲，蔡是有草字頭的蔡，博是博愛的博，洲是世界上有三大海洋五大洲的洲。我是我們家第二個小孩，但是第一個男生。我快出生時，為了慎重起見，阿公還去算命決定我的出生時辰，看哪幾個時間點比較是良辰吉時。我覺得阿公在還沒有看到我前，就處處為我想，我很感動。

我出生後，爸爸、媽媽帶我和爺爺、奶奶一起去算命老師家，給他我的生辰八字，然後他給我們很多字可以選，我們把這些字帶回家，然後開始討論要取什麼名，爸媽苦惱地查字典、上網找名字的意思，想幫我取最適合的名字。當他們想出一個組合的時候，爺爺、奶奶就會用閩南語唸看順不順。

當初爸爸想要把我的名字取成蔡紹洲，可是媽媽說蔡博洲聽起來比較好，而且也有很多意思，比如：博代表博學多聞，洲代表揚名五大洲。很快的我就有個小名叫阿洲，這個小名是眾多外號當中，我最喜歡的。

逐漸的我的朋友、爸媽朋友都開始幫我取綽號，就連我姊姊也幫我取了「鴕鳥蛋」！