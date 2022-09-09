你覺不覺得現在每次去超市，收據上面的數字越來越大了？十年前，帶著一百塊美金可以支付一整個聚會的費用，但現在，一百塊連冰箱的一個角落都填不滿。目前通貨膨脹 漲幅最高的是：汽油、伙食和房價。

最明顯的改變是油價 。疫情 剛開始的時候，大家都不敢出外旅遊，所以汽油需求量變低，供應也跟著降低。有了疫苗以後，大家打過疫苗，都願意出外旅遊了，汽油的需求又跟著提高，導致汽油價格飛漲。另外，俄國和烏克蘭的戰爭也是原因之一。美國和其他國家為了懲罰俄國而不再進口俄國的汽油，讓美國國內汽油的資源更加不足，油價自然節節高升。

疫情剛開始的時候，美國為了防止疫情惡化，有幾個月的時間要求所有的人在家工作，導致食品工廠都關閉了。食品因為供需關係，就已經開始漲價了。美國的許多食品都是從國外進口的，尤其是中國。而為了對抗疫情的擴散，中國採取古時候封村的方法── 動態清零，把整個上海和許多其他城市都封閉起來，不准任何人進出，中國的食品和貨物因此無法運送到美國。前面提到的汽油漲價也直接影響了伙食，運送食物變貴引起食物的價格變高，更是雪上加霜。

大家手上都有很多錢，就可能會出高價搶購買商品，而造成物價上揚的現象，比如說美國的房價。房價上漲的另外一個原因是貸款利息低，符合貸款條件的人數自然增加。

怎麼解決通貨膨脹呢？這個問題需要由政府和人民共同解決。美國聯邦儲備委員會（Federal Reserve Board）陸續提高利息，提高利率可以使得市場上的資金減少，股市和房地產價格因此下跌。

我們對付通貨膨脹最簡單的方法是：先上網比價，看哪裡的貨物比較便宜，再去商店買貨物和食品。不管東西多貴，我們只要懂得量入為出，就能度過這段艱難的時刻了。