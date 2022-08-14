我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

快樂晚餐時光

顏語唐

我覺得每天最快樂的時光是晚餐時間。因為不管我的學習表現如何，媽媽總會為我煮我最喜歡的菜，例如：滑嫩的豆腐湯、新鮮的魚和肥美的滷肉。晚餐給我滿滿幸福感，總讓我充滿期待。

當我在書房看書時，廚房開始傳來「咚咚」和「啪搭啪搭」的聲音，這個聲音告訴我，媽媽正在準備美味的晚餐。這時弟弟正在遊戲房玩遊戲；妹妹正在寫作業。不久之後，媽媽終於煮好晚餐，大家都聞到香噴噴的味道，這時我感到很幸福。

晚餐上桌後，爸爸會叮嚀我們吃多一點，媽媽也會囑咐我們要把她的愛心吃光光。我的妹妹很特別，她喜歡在大家吃晚飯時彈琴給大家聽，我也喜歡跟他們分享我在學校發生的事。

每次吃完晚餐，我都覺得很幸福。這種幸福就像踩在一朵軟綿綿的雲朵上，舒服而且柔軟！

 黃筠棋

每當放學後，我就會很期待，因為媽媽總是會煮美味可口的晚餐，有時煮我最愛的烏龍麵，有時煮我喜歡的蝦仁飯，媽媽對我真好。

「嘩啦啦」廚房傳來洗菜的聲音，我一聽到這聲音就知道媽媽在煮飯，這時我在書房看書，爸爸在客廳看電影，哥哥在練琴。不久媽媽說：「吃飯了！」我很高興，甚至還會跳起來歡呼，因為媽媽煮的晚餐讓我感到很幸福。

桌上有香氣撲鼻的滷肉、搭配鮮豔蔬菜的紅燒魚和滑嫩的番茄炒蛋，媽媽會叮嚀我吃飯不要玩，而且還會說：「不要說話！」我就立刻把嘴巴拉上拉鏈。

我喜歡和家人一起吃晚餐，快樂、甜蜜又很滿足，我覺得這種甜就像是吃了一口甜蜜蜜的冰，我們家的晚餐時光真的是美妙無比！

電影 蔬菜

上一則

大家都想看「魔鬼詩篇」 魯西迪作品關注度大增

下一則

《老物件情懷》奶奶的梅干菜

延伸閱讀

父母雙亡…90後女孩辭銀行回鄉當兔倌 圓「家的夢想」

父母雙亡…90後女孩辭銀行回鄉當兔倌 圓「家的夢想」
機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事
嘆選民健忘 賴香伶：裴洛西來台 林智堅新聞少很多

嘆選民健忘 賴香伶：裴洛西來台 林智堅新聞少很多
機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

機艙裡的秘密 3件空服員不能做的事

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12

已讀不回的故事

2022-08-07 02:02

未來親家來訪

2022-08-07 02:00
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

不知老之將至

2022-08-11 02:00
達姆∕圖

大水（上）

2022-08-07 02:02

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生