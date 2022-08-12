七月，我們一家人開車去了加拿大 的溫哥華，我們在那待了幾天，又吃又玩，也發生了幾個有趣的小故事。

第一天，我們到旅館 辦好入住手續以後，打算把車開進停車場。我們繞到大樓後面的停車處，車庫有一道門是關著的。媽媽下車刷了房卡，車庫門捲上去了，然後，媽媽回到車旁跟爸爸說了幾句話，就走到車庫裡。爸爸啟動了車，剛要開進車庫，那道門就開始咕隆咕隆往下放，差點夾到我們的車頭。爸爸很吃驚，一邊說：「哎喲喂！」一邊倒車。弟弟看到媽媽被關在車庫裡，哇哇大哭起來，我和媽媽笑得東倒西歪。爸爸只好掏出他另一張房卡，在感應器上又刷了一次，門再次開了。這一回，爸爸很快地把車開進車庫。停好車後，媽媽把我們吃零食留下的垃圾扔掉。媽媽扔完垃圾，我們一起坐電梯上去房間。進房以後，她忽然發現房卡不見了，原來，媽媽丟垃圾把房卡也一起丟掉了。

還有一天，我們吃完晚飯去散步。因為下著小雨，我們就撐傘。我、爸爸和弟弟用家裡帶來的傘，媽媽打的是在旅館借的傘。走著走著，我們忽然聽到一聲巨響，看到傘上有一些白色的東西，仔細一看，原來是鳥糞。媽媽生氣地說：「你這隻壞鳥，這是從旅館借的傘！」

離開溫哥華的那天，爸爸媽媽給我和弟弟洗了一些水果帶在路上吃。在邊境 排隊過關的時候，邊境官問我們有沒有從加拿大帶水果或蔬菜。爸爸說有，就在我和弟弟中間的盒子裡。邊境官說，不能把加拿大買的水果帶到美國，所以他得扔掉那些水果。我和弟弟說好，下次要在過關之前把水果都吃了。

溫哥華太好玩了，我下次還想去！