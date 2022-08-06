在中文學校，我學到了許多成語，比如：「井底之蛙」、「掩耳盜鈴」、「杯弓蛇影」，「自相矛盾」等等。這些成語生動有趣，還說明了道理，所以我喜歡學成語。

我最喜歡的成語是「鑿壁偷光」。西漢時候有個農民的孩子叫匡衡，他很想讀書，卻因為家裡沒錢供他上學、買書，所以他就去有錢人家打工，不要工錢，只求人家借書給他看。但他一天到晚工作，一卷書常常要十天半個月才能讀完。匡衡心想，自己白天工作沒時間，只能利用晚上來看書，但家裡很窮，買不起點燈的油，怎麼辦呢？

有天晚上，匡衡躺在床上讀書，讀著讀著看到東邊的牆壁上透過來一線亮光，原來從壁縫裡透出鄰居的燈光。於是，匡衡拿了一把小刀，把牆縫挖大了一點，讓透過來的光亮多一些，他就湊著這點光亮讀書。

匡衡刻苦學習，後來成了個很有學問的人。這個成語故事是用來形容一個努力學習或工作的人。我聽到「鑿壁偷光」這個故事後，覺得匡衡是一個好榜樣。在這個幸福的時代，我們有電燈、有書、有時間，還有很多先進的設備，我們應該要好好學習，好好利用我們的資源，而不是整天玩手機 、看電視。我們的日常生活中，也有像「鑿壁偷光」這樣的例子。例如，世界上有許多單身母親，她們日以繼夜地工作，賺錢養孩子。她們利用一切方法謀生，跟匡衡一樣。

「鑿壁偷光」這個成語讓我們明白了一個很重要的道理：我們一定要努力工作，好好把握機會。

吳敏妍（紐約，鳴遠中文學校）

我在中文學校學過不少成語，「守株待兔」是我最喜歡的一個成語。「守株待兔」這個成語是說：如果一個人不工作卻想有收穫，是不會成功的。

學習了成語「守株待兔」，我了解到一個人從小要多學習知識，長大後要勤勞，才能有好的工作，好的生活。

在我們日常生活中的事情要自己做，不要想不勞而獲；要努力學習、認真上課，才能爭取到好成績。「守株待兔」這個成語讓我明白了，世上沒有不勞而獲的事情。

透過成語故事，我了解一些人生道理，所以我喜歡學成語。