今年暑假期間，我們兩姊妹隨爸爸媽媽一起去紐約旅遊度假。這是我第一次去紐約，那裡有很多漂亮又有趣的地方，但給我留下了最深刻印象的是自由女神 像。

自由女神像在靠近曼哈頓 南邊的一個小島上，是美國的國家公園之一。我們一家坐渡輪，登上了安放雕像的自由島。當我近距離看到端莊、堅毅的女神像矗立在藍天下，她身穿長袍，右手高舉火炬，左手捧著一本用羅馬字寫上美國獨立宣言簽署的日期「July IV, MDCCLXXVI」的書本，讓我覺得很震撼，心情格外激動！

神像王冠觀景台的暫時關閉是一個小小遺憾，走過一百九十六級台階後，我們登上了雕像基座的瞭望台。環形的瞭望台可將周圍的風光盡收眼底，藍藍的哈德遜河和高大的曼哈頓摩天大樓，讓我忍不住用手機拍了一張又一張的照片。或許是因為在島上，迎面吹來的海風清爽涼快，將紐約夏季的濕熱驅趕得一乾二淨。

在女神博物館 裡，我了解到自由女神像是法國人民為紀念美國獨立一百周年，送給美國人民的禮物。兩國約定共同建造這個有重大意義的紀念品，法國負責塑像，美國製造底座。塑像和底座的設計都幾經修改，才有今天我們看到的這個從古羅馬神Libertas衍生而來的、象徵自由的女神像。工匠們先在法國把它造好，分拆成部分，運到美國再重新組裝。如今自由女神像是美國的象徵，也是到紐約的旅遊者們不願錯過的景點。

紐約，這個繁華、熱鬧的城市，自由女神的所在地，我想我今後會再來的！