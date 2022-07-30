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夏天真精采

李駿棠（俄勒岡州，春和學園）

這個夏天我過得很精采！尤其是那天我和弟弟被邀請去看棒球比賽，因為我們的棒球隊有一位隊員要在球場上辦生日聚會。媽媽告訴我和弟弟的時候，我們特別高興。我們看的是Hillsboro的Hops隊對Vancouver的Canadians隊。棒球比賽在Hillsboro舉辦，所以Hops隊是主隊。

看比賽時我有些餓，因為球場裡沒有什麼好的餐廳，所以我就買了一個熱狗，順便再買一包薯片和一杯飲料。

中場休息的時候，我和朋友們去找了比賽的運動員，他們把簽名球送給了我們，我們每個人都得到了一顆球，真是讓我太開心了！

下半場比賽時，壽星的媽媽給我們每人買了一大包爆米花。

經過激烈的比賽，我們的Hops隊輸了兩分，Canadians隊贏了。比賽結束時，有一個煙火表演，很好看。其中一個煙火特別大，看著像天空裡有一百個小星星在閃亮。最後，過生日的朋友還為我們準備了很多糖帶回家。

這天晚上特別好玩。要是我再被邀請去看棒球比賽，我肯定還會答應的。

崔瑞曉（俄勒岡州，春和學園）

這個夏天很精采，上個月，我參加了游泳比賽，這是我第一次參加游泳比賽，我非常緊張。

第一場比賽是五十公尺仰式。我游得非常認真，成績是一分零四秒，我得了小組第二名，太高興了！第二場比賽是五十公尺蛙式，我有點緊張，不小心游了幾下自由式的動作，所以犯規了，因此沒有成績，我很難過。第三場比賽是五十公尺自由式，這是我非常喜歡的項目，我的成績不錯，是一分零一秒，我得了小組第五名。

雖然，我的蛙式沒有成績，但是仰式和自由式的成績都很好，我還是很開心。

我很高興參加游泳比賽，我還會繼續努力！

游泳 運動員 俄勒岡州

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