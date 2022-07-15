這天早晨，我離開山洞，到森林裡散步、吃早餐。如果你問我早餐吃什麼？我可以回答你，我是一隻住在森林裡的山豬，我吃的食物非常多樣化，我不但會吃野莓、青草、花朵之類的植物，也會吃小動物，比如兔子、小蟲等等，有時候我甚至會吃腐肉。

吃完早餐，我就開始活動。我通常會去樹洞找小飛鼠玩，我們會在森林間玩遊戲，當我們玩累了，就去溪邊休息、睡午覺。因為現在工業發展的關係，幾乎所有的溪水都被化學藥劑汙染，所以能喝的溪水已經不多了。幾乎所有森林裡的動物都會在這條小溪喝水，有小鹿、小鳥跟小蛇，有時候也會在溪邊看見台灣黑熊。

到了晚上，我就要更加小心，因為天黑後，會有獵人帶著鐵槍、開山刀之類的武器打獵，有時還會設置捕獸夾、地洞等陷阱，非常危險，所以我們動物們都得小心翼翼，不然被捕獸夾夾到，恐怕是活不過兩天的。

除了要小心獵人，我還要小心毒蛇之類的凶猛動物。其他地方，甚至還有凶惡的野狗，牠們本來不屬於森林，但人類因為不想養就把牠們野放到森林，讓生態系統完全破壞了。

人類朋友們，拜託你們不要再汙染大地，也不要再為自己的私利而去傷害自然環境與野生動物，讓我們和平共處。

這片大地是大家的，是地球上所有生命的，我寫這篇文章的原因，就是因為動物到現在都還是受到不平等的待遇，太多就殺掉，太少就培育。

希望大家讀過後也為保護動物盡一份力。