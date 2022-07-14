平凡得不能再平凡的饅頭，不是什麼世界美食 ，也不是什麼很特別的食物。

嚴格來說，饅頭其實只是一種麵包而已。我為什麼要介紹它呢？說實話，饅頭並不是我最喜歡的食物。我媽媽最近買了個麵包機，我們經常在試做麵包食譜 ，而饅頭就是其中一個。 我一邊吃著媽媽做的饅頭，一邊對這個食物有了新的體會。

如果有麵包機的話，饅頭其實很容易做。基本上只要把中筋麵粉、水、砂糖、速發酵母，和一點油放在麵包機裡，然後攪拌一下就有麵糰了。之後，把麵糰揉一下，用擀麵杖擀幾下，再捲起來，然後用刀切成一塊塊的。準備好後蒸一下就行。

跟所有食物一樣，怎麼做饅頭不是重點，重點是它帶給你的感覺。饅頭蒸好後，一打開蒸籠蓋就會聞到一種淡淡奶香味。媽媽做的這個饅頭沒有使用牛奶，但我卻莫名地覺得它就是有香香甜甜的奶香味。媽媽做的饅頭是米白色的，很圓很光滑，就這樣吃，也有淡淡的甜味而不膩。

饅頭的味道是取決於配料。你把饅頭炸了，淋上煉乳吃，就會又甜又脆；你若配著肉類吃，就是香香鹹鹹的滋味。饅頭甚至能像三明治一樣切開夾著滷肉、雞肉、雞蛋 等等。饅頭就算配一點點肉醬或醬油也能吃到濃濃的味道。

我覺得饅頭很簡單，就像一張白紙，如果你在白紙上寫上文字，紙就會變成篇文章；如果你在白紙上塗上色彩，就會變成一幅畫。

其實，仔細想想，饅頭也挺像人的。如果你把饅頭放進奶茶裡，它就會吸收奶茶的味道。這就像人成長的過程一樣，我們學習，一直在直在吸收我們環境裡的事物，就像成語「近朱者赤，近墨者黑」說的，人處在什麼環境，就會受到環境的影響。

除了這些，我也覺得饅頭可以代表回憶。吃著跟媽媽一起做的饅頭，我不禁想到明年就是我高中的最後一年，很快就要上大學，以後就不會有那麼多時間陪伴家人了。我想我以後想起饅頭時，可能會想到跟媽媽做饅頭的溫暖回憶。

饅頭跟其他美食佳餚一樣，比起美味，更吸引人的地方是它會勾起懷念的心情。

吃美食時，我們不是在想起過去回憶，就是在創造新的回憶，讓未來的我們印象深刻。