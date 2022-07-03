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我喜歡做的事

陳梓訢（紐約，人力中心中文學校）

我有很多喜歡做的事。比如，我喜歡看書，因為很有趣；我也喜歡聽歌，因為會令我很放鬆；我愛陪朋友們去公園玩，因為和朋友一起玩很開心。

我從書中學到很多知識。看書時，我可以安靜地享受那本書，並從作者的想像力中獲得樂趣，追蹤劇情和懸念一步一步地展開，最後水落石出，豁然開朗，那感覺太好了！看書是件很有意義的事。

我也喜歡聽音樂，聽音樂像看書一樣，可以幫助我放鬆，保持心情愉悅。如果我不開心，聽音樂能幫我平靜下來，音樂也能讓我專心做作業。聽音樂可以提供我積極的情緒。

我也喜歡跟朋友們去公園玩，我們會打籃球，或邊散步邊聊天。

我做這些事情很快樂，我很喜歡做這些事。

伍潔鏵（紐約，人力中心中文學校）

我喜歡聽音樂，也喜歡下雨，更喜歡和哥哥出去玩，但是最喜歡的事情是和哥哥或朋友們玩遊戲。

我喜歡玩遊戲，因為很放鬆，而且我在現實生活中，並不能經常和朋友出去玩，而玩遊戲時可以見到朋友們，並和他們邊聊邊玩，這真的很有趣！

我喜歡和哥哥出去玩，因為他很幽默。儘管有時候哥哥很煩人，但是我還是喜歡和他一起玩。

我也喜歡聽音樂，每當我聽音樂時，心情特別好、特別開心；聽雨聲也會讓我感覺很好，因為很平靜，換個角度想，雨聲聽起來也像音樂一樣！

如果我必須按最喜歡到最不喜歡來給這些活動打分，那最高分會是和哥哥、朋友玩，然後是聽音樂、玩遊戲。這些都是我喜歡做的事。

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