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大樹，謝謝您

鄭丞宏（伊利諾州）

大樹，謝謝您在炎熱的夏天，提供一個涼爽的樹蔭。不管是在烤肉，還是在外面踢足球，如果沒有您，這些活動就沒有趣味了。您的葉子可以遮住部分炙熱的太陽，讓我們有個陰涼的休憩地方。

還記得有一次我去後院踢足球的時候，就是躺在您身上休息的。您還會為小動物們提供一個家，每到春天時，都會看到好多的鳥和松鼠在您身上跳來跳去、鑽來鑽去。看到這些動物，讓我好開心。

大樹，謝謝您長出綠色的嫩葉，因為綠色對我們的眼睛很好。每次我從房間看出窗外時，都可以看到您身上那些翠綠的葉子，除了對眼睛很好外，也為我們家後院增添了幾分色彩。我現在想想，如果後院沒有您，看起來會是怎麼樣呢？雖然到了冬天，您的葉子會全部掉光光，但您枝葉繁密茂盛的樣子，仍然深深地印在我的腦海裡。

大樹，謝謝您淨化我們家四周的空氣。由於我們的房子在大馬路旁，有許多車子會經過，有您就可以讓我們有個乾淨的居住環境。而車子所排放的二氧化碳對我們的地球很不好，但是人們只要種更多的樹，我們的環境就會更加乾淨。

您也幫我們做好水土保持，因為您那強大的樹根可以吸收大量的水，使土壤固定而不容易流失。

現在的人類都在砍樹，如果我們人類可以更愛護樹的話，我們的地球一定會變得更健康。

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