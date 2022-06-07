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端午節

鄭丞勛（伊利諾州）

前幾天是端午節，端午節是中國重要的節慶之一，在每年的農曆五月初五慶祝。端午節也可以稱為天中節、端陽節、午日節、五月節、龍舟節、浴蘭節等。

傳說中，這個節慶是為紀念詩人「屈原」。關於端午節有很多不同的故事，而屈原的故事是最為人所知的。屈原是楚國人，他個性正直，當他看見大王聽信身邊小人的話，改變很多政策而危害國家安全時，屈原決定勸誡大王，但大王一點都不聽屈原的意見，反而把他放逐到很遠的地方。後來，秦國侵略了楚國，屈原看見自己的國家被滅亡，心裡非常痛苦，所以就跳河自殺。

在屈原跳河後，大家才知道屈原是個忠臣，所以撒了許多米飯到江裡餵魚，希望魚蝦不要吃掉屈原的身體。但是米飯撒到江水裡就散了，所以人們後來就把米飯包在竹葉裡，做成粽子再投入江中，這也是端午節吃粽子的由來。

端午節還要一個重要的習俗，就是划龍舟。划龍舟的由來也是跟屈原有關。當大家把粽子投到江裡時，大魚便把竹葉咬開，散落的米飯反而引來更多魚蝦。於是，人們又想到了一個辦法，因為水中的動物都受龍王管轄，所以人們就把船裝扮成龍王的樣子，一邊划船一邊敲鑼打鼓，讓魚蝦以為龍王來了，就不敢靠近屈原的身體、吃他的身體。

我還記得去年端午節，媽媽包了一顆非常大的粽子。媽媽用許多竹葉把整個蒸籠鋪滿，再把糯米和餡料放在竹葉上，最後再用紅線把竹葉包起來，成了一顆與眾不同的大粽子。除了大粽子外，善於做麵包的媽媽，有一年還做「包烤粽」給我們吃。這「包烤粽」顧名思義就是粽子造型的麵包，裡面包的是肉餡，一烤好就香味四溢，內餡還有滿滿的湯汁，好好吃！

每年端午節，我們常常邊吃著美味的粽子，邊觀看台灣的龍舟賽，度過我們的端午節。端午節是我很喜歡的中國節慶之一。

端午節 餡料

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