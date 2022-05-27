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想念天竺鼠

吳欣娜（俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

我從小就很想養寵物，但每次我跟爸爸媽媽說我想要一隻狗或貓，他們總是不同意。

有一天，爸媽終於答應讓我養寵物，不過他們的條件是，只能養小動物。

我原本想養老鼠，因為我聽說老鼠跟狗一樣聰明，但我帶爸爸去寵物店看老鼠時，爸爸竟然嚇到了，因為他看到的那隻老鼠超級大隻！爸爸跟我說，永遠都不能養老鼠。我聽了很傷心，但是我並沒有放棄。

我到臉書上搜尋，查看有沒有人願意讓我領養寵物。過了幾天就發現好消息，有人說因為要搬家的緣故，必須把天竺鼠轉送別人。

一看到這隻天竺鼠的照片，我立刻就愛上牠了，牠的名字叫「摩卡」。

不過，後來我去「摩卡」飼主家的時候，看到景象卻是一個很小的籠子裡面，住一隻又怕生又可憐的天竺鼠。

通常天竺鼠很喜歡跟人玩，可是「摩卡」卻很怕我。剛把「摩卡」帶回家的那段時間，牠不吃東西也不喝水。

幸好幾天之後，牠就願意從我的手上吃東西。

時間一天天過去，我感覺牠越來越喜歡我了。「摩卡」從一隻很害羞的小動物，慢慢變成我們家庭的成員之一。一起生活兩年之後，「摩卡」每天早上都會發出叫聲表示要吃東西，我們吃晚餐的時候牠也要吃，超級可愛。

跟「摩卡」在一起的每一天我都很開心，但我臨時需要回台灣兩個月，就幫牠找一個保母。

雖然找到的是不認識的陌生人，但我還是請他幫忙照顧「摩卡」。這個決定後來讓我既後悔又懊惱，很生氣自己竟然信任他。

在台灣的時候，我突然接到這個人傳來訊息，跟我說他沒辦法繼續照顧「摩卡」，要我趕快找人去把「摩卡」接走。我回覆說，我一時之間真的找不到人可以代為照料「摩卡」，這個人竟然就直接把「摩卡」送到動物收容所去了。我好想念「摩卡」，希望以後還能夠再有機會養天竺鼠。

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