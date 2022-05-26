人的一生會遇到很多朋友，但是知心的朋友很少。知心的朋友是跟你無話不說，並且在遇到困難時能彼此幫助，同時她或他，也是你第一個想分享好事情的人。

我的知心朋友你能猜得到是誰嗎？她有長長的黑頭髮，還戴著眼鏡，我和她從小一起長大。猜到了嗎？對，她就是我的姊姊！

我和我的姊姊差四歲，可那四年沒有隔斷我和她的關係。第一次看到她是在我三歲，那時我剛從中國回美，當時我們還是陌生人。後來時間一天一天地過去，我們開始慢慢聊起天來。我們在學習上互相幫助。小時候每天放學後，我們都會在圖書館 見面，在那裡一起做作業。如果我有不會做的作業，我會問姊姊，她會教我怎麼做。即使現在我長大了，姊姊還是會在學習上繼續幫助我。

我們兩個有很多美好的回憶。每次補習課後都是一起回家，有時候還會去買小吃，在路上邊走邊吃邊聊天。雖然沒有那麼特別，但這是帶給我溫暖和快樂的時光。每逢生日，媽媽都會買蛋糕慶祝，而今年的生日是最難忘的。那天姊姊在大學裡，可她還是通過視頻聊天來慶祝我生日。很多時候我們都會帶給彼此舒心的笑容。

快樂時我們一起分享，遇到難關時我們一起走過。當我收到高中錄取信時，發現不是自己想要去的高中，我非常難過，而在我難過的那些日子裡，是姊姊陪伴我、安慰我；同樣的經歷，在她收到夢想中大學的拒絕信時，我安慰了她。

然而，就像每一家兄弟姊妹會爭吵那樣，我和我姊姊也有無數次爭吵，可這些爭吵加深了我對她的信任。這讓我明白了，真正的朋友並不是只有快樂，而是也會在各自不同見解中爭執，彼此成長、彼此信任。

姊姊現在在外地讀大學，我們依然會每天溝通交流，無論是通過打電話或者發短信，我都會與她分享我一天的心情。因為姊姊就是我的知心朋友！我希望我們永遠不會忘記彼此的情誼，繼續創造美好的回憶！