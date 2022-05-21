這一學年最糟糕的事是：考試成績不理想，因為考試中有一些很難的問題，我無法回答，還有我忘記做作業，我真是太健忘了。

為什麼我覺得成績不理想是這學年最糟的事呢？因為同學們會議論這件事情，使我覺得很難受。我把這種感覺告訴父母，父母告訴我，不要去在意別人說什麼，而是要注意自己做什麼。父母也鼓勵我：「你下次會做得更好，我們相信你。」

當我回到學校時，我的好朋友也給我很多鼓勵，她們分享了自己的學習方法，還給了我很多建議。

當不好的事情發生時，我感覺難受。但是，我得到了來自父母、朋友的關心和幫助，同時學會如何面對挑戰。這一年最糟的事情反而幫助我成長，這是沒有想到的事情。

單愷伶 （加州 ，學園雙語學校）

這學年有很多小意外，但是最糟的事莫過於美國獨立戰爭海報事件！

在社會科學課中，我們學習關於十八世紀美國獨立戰爭發生的原因和結果，所以老師要求大家用英文字母 A到Z每一個字母寫一個短文，並且配上插圖。

我做完海報那天正好是星期一，跟朋友的談話中，我發現海報的排版錯了，格式全都不合規定。不過由於沒有馬上要交，所以我也沒有太急，心想如果可以每天寫一點，很快就能改好。

一個星期在忙碌中度過，周六我拿出新的海報紙，小心翼翼地畫好格子，把資料填進去。好不容易填一半，我請媽媽問同學看看有沒有做對，結果我最害怕的事又發生了，雖然這次格式對，但老師有規定某些格子要寫題目、姓名和班級，我又寫錯了，真是晴天霹靂！

我覺得好難過，很想就這樣交了，但媽媽說，這是一個教訓，要知錯能改，以後才不會這麼狼狽。雖然很想逃避，我還是決定面對現實，又重做一次海報。

經過這次事件，我想我會永遠記住關於美國獨立戰爭的一切。