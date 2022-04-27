《旗袍大逃亡》系列之一／關在衣櫥裡的旗袍

有一個慈祥的祖母，年輕時就愛穿旗袍，衣櫥裡掛滿各式旗袍：有高領、低領、無領的；有長袖、短袖、無袖的；有絲綢、錦緞、羊絨的；有大紅、淺綠、深紫的。孫兒們玩捉迷藏時，都爭著藏進祖母的衣櫥中，擠呀鬧呀，旗袍們也甩袖呀、扭腰呀，跟著樂呢！

這混亂的一幕，終於被祖母發現了。她一邊心疼地撫摸著她的旗袍，一邊給孫兒們講起旗袍的傳說：「從前呀，有個漁家女，從小跟著爹媽捕魚。日曬雨淋，冬去春來，她長大了，既撒得開漁網，又拿得起針線。她的衣服又長又大，收漁網時會被岸邊的樹枝勾住，她就拿起剪刀，一下子將衣服的兩側開叉，再將長過膝蓋的下擺翻起來紮在腰間。衣服這樣一改，捕魚就方便多了。婦女們看了都稱讚，紛紛跟著她學。就這樣，世上最早的旗袍出現了。」

孫兒們聽了很感動，不再鑽進衣櫥玩了。衣櫥裡少了孩子們的笑聲，顯得冷冷清清，旗袍都噘起了嘴，忍不住想起跟著祖母逛街的日子。是呀，祖母老了，不再穿上旗袍出門了。

大紅顏色的高領短袖絲綢旗袍出了一個主意：「我還記得那條路，我想去找那家時裝店的老闆，讓他替我再找一個新主人。」頓時，衣櫥裡騷動了。有的說：「好主意！我跟妳一起去！」有的說：「我們逃跑，祖母會難過的。」更有的說：「關在這不透風的衣櫥裡，總有一天會悶死的！」最後一致決定跟著大紅旗袍出逃，投奔新主人。

趁著老奶奶和孫兒們午睡，旗袍一個個從衣櫥裡溜出來，輕輕關上衣櫥的門，躡手躡腳走到後院，又從後院去到街上。街上的人見到她們，都驚奇得瞪著眼睛，說不出話來。大紅旗袍找到那家時裝店，老闆見到她們，也是驚奇得瞪著眼睛，說不出話來。大紅旗袍說出來意，老闆心想：「妳們這不是大逃亡嗎？我哪敢收留？」他一邊搖頭一邊擺手。

旗袍們急了，自作主張衝進了櫥窗，擺出優美的姿勢，對著街上的行人直揮衣袖。老闆慌了，連忙關上店門。他苦著臉慢慢轉過身，情急之中，想出了一個法子。（待續）