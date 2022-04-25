當人們想到愛的語言時，他們會想到浪漫的愛情，但是愛情語言不一定限於浪漫。我說的是任何類型的愛情，無論是浪漫的、柏拉圖式的，還是深情的愛。

無論是父母、監護人、朋友，還是伴侶，人們以不同方式表達自己的愛。最初的五種愛情語言包括：肯定的話語、高質量的時間、接受禮物、為對方付出的行為和身體接觸。我想在清單中再添加一個──食物。食物是一種愛的語言，不管你是否能做飯，或者每個人是否有相同的口味。為愛的人提供、分享或製作食物，都能表達對彼此的愛。

在孩提時期，透過在家庭中傳承的文化和模仿行為，加深我們對家人的愛，最明顯的例子是父母對孩子的愛，這樣的愛可能會以不同方式表現，但它幾乎總是回到食物上。例如：在雜貨店和廚房裡，父母總是想著孩子和他們最喜歡的食物。

另一方面，大多時候，我們透過團聚用餐來凝聚一家人的心，食物代表了家庭的團結，每個人都用食物來表達他們的愛和關心。

我的祖母也做了同樣的事。作為一個經歷過第二次世界大戰的人，雖然她不是那種刻板的奶奶，但她是一個非常嚴格而安靜的人，她總是想為我和表弟提供最好的。事實上，她不僅很少說話，她在表達她的愛時，也不會明顯地外放表現出來，她所做的，就是為我們所有人購買和製作食物。

在廚房裡，我赤腳躺在涼爽的磁磚地板上，與炎熱潮濕的氣候形成對比，我把雙手壓在腿下，安安靜靜地陪伴著奶奶。伴隨著平底鍋嘶嘶作響，鍋沸騰時，我聽到雨滴敲打我們的鐵皮屋頂，看到水從天花板漏出，滴入房間中間的一個半滿水桶中。不說任何話，一股令人垂涎欲滴的香氣飄過空氣，飄進客廳，叔叔和表弟聚在電視機旁觀看世界盃 ，這就是我最喜歡的童年回憶之一！看著奶奶做飯，我很確定她也喜歡我的陪伴，而這些回憶都圍繞在食物和料理的過程中。

無論你的祖父母在你來訪時做晚餐，還是你的朋友在你們都餓了時分享零食，和別人一起享用食物總是最好的回憶，你可能會因為一股香味或是味蕾上的刺激，而想起一段回憶，這就是為什麼我相信食物是一種愛的語言。