你們覺得母愛是怎麼樣的？你們常和媽媽吵架嗎？說實話，媽媽非常關心自己的孩子，但有時候孩子們並不會意識到。每當媽媽對孩子生氣時，她只是關心孩子，但孩子們經常覺得媽媽的嘮叨相當煩人。

作為一個女兒，當媽媽不斷告訴我別玩遊戲，去學習，我感到很煩躁。一周內，我要上五天的課、寫作業，沒時間享受我的愛好。再說，我只有兩天可以在家放鬆，每當我有空閒時間，我都會想忘記任何關於學習的事。因此，當媽媽提到學習時，我對她給我的壓力感到灰心。我從小不會跟媽媽討論我的困難，害怕她會教導我，說我的困難都算不了什麼。此外，我也不想告訴媽媽我喜歡的事情，例如音樂或遊戲，她會覺得這些東西沒用。因此，她並不真正了解我，這讓我們的關係變脆弱。我平常不會討厭她，只希望她能理解我。

直到我們那次吵架，我才知道媽媽跟我一樣。吵架的時候，我有種想哭的感覺，因為太傷心，連話都說不出來。媽媽說她年輕時也一樣，但是她知道自己必須改變，這樣當她的老闆說她不夠好時，她才不會哭。媽媽明白我不喜歡學習，但這對我的未來很重要。那時我才發現她是在為我擔心，只有這樣，我以後才能過幸福又美好的生活。當我告訴她我覺得自己沒用時，媽媽說，她認為她的孩子是最好的。她之前對我說過那些傷人的話，都是因為憤怒，不是真心的。

這段對話幫助我們互相了解，也激勵了我，讓我想成為一個更棒的女兒。我會在空閒時做家務，幫助媽媽減輕負擔；我會跟媽媽分享更多關於我的事，這樣她在我成長的過程中就能越了解我。好媽媽總是那些經常為孩子擔憂的人，她們從來不想傷害他們的孩子，只想為孩子做最好的事，這就是母愛。

但是天下父母心，媽媽對我的要求很高，為了達到她的要求，我也不斷修正自己，期待我變得更好。比如，我到中文學校讀書，也是因為媽媽的鼓勵及鞭策，使我對中文更有信心。我覺得我們做兒女的應該開始多說這句話，「我愛你，媽媽」。