大家好，我的名字是林俊豪。我在鳴遠中文學校學中文已經七、八年了。我有很多愛好，多到我無將它們全部列出，所以我選擇幾項過去最喜歡做的事情，在這說給大家聽聽。

我的第一個愛好是游泳 。我幾乎每周都游泳，我會去基督教青年會上游泳課。在水裡是如此放鬆和平靜，這就是我喜歡游泳的原因。

我的第二個愛好是地理。每當我在家無事可做的時候，我都會拿出年曆或地圖集，我喜歡閱讀與地理有關的內容。

我的第三個愛好是繪畫。我通常在完成工作後畫畫，我覺得隨心所欲地畫比強迫自己畫的效果更好。我喜歡在紙上畫出所有動作和線條的感覺。

這些是我的愛好，希望大家對我都已有所了解！

鄭佳鑫（紐約，鳴遠中文學校）

每個人都有許多愛好。我的愛好是跑步、畫畫、彈鋼琴，還有看書。我的名字是鄭佳鑫，在許多愛好中，我最喜歡的是跑步和畫畫。

我有時間的時候都會去跑步。在學校課前有十五分鐘時間，我會跟我的朋友一起在操場跑步。周末的時候，媽媽常帶我和弟弟去公園，弟弟會在公園打籃球，我則是自己一個人去跑步。跑步可以鍛鍊身體，所以我要把這個愛好繼續堅持下去。

我的另一個愛好是畫畫。我做完作業的時候，會拿出一張紙畫畫。我喜歡畫風景畫和不同的動物，經常練習會提高我的畫畫技術。我在畫畫的時候很專注，可以坐在那裡安安靜靜地畫兩個小時。當我的作業需要畫畫的時候，我可以很快地畫好一幅圖畫，所以我的愛好也可以幫助我寫功課。

我的這些愛好讓我的課後生活變得很豐富，我會把我的這些愛好堅持下去。