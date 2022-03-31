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豐富的台灣行

吳欣娜（俄勒岡州，波特蘭慈濟人文學校）

寒假的時候，我和爸媽回台灣。入境台灣時，需要在旅館先隔離兩個星期。旅館每天都會幫我們準備三餐，便當都很難吃，外賣則是方便好吃又便宜。

雖然隔離旅館住起來很舒服，我離開的時候還是覺得很高興，終於可以回家了。

我在台灣吃了很多好吃的食物，像牛肉麵、鴨血泡麵、咖哩、蛋糕、麵包、小火鍋和漢堡等。每天起床都很期待出去吃好吃的美食，或是去逛街。在台灣買東西很方便，想去哪裡，走路都可以到。就連我游完泳，都可以自己去買東西吃，也可以自己走路回家，感覺自己很獨立，什麼事都能夠獨自完成。

這趟回台灣，我有一個很特別的體驗，就是回到我曾經就讀的國中參加戶外教學，大家看到我的時候都大吃一驚，只有我最要好的朋友楊農第一時間就認出我。跟大家打完招呼，我們就搭上遊覽車，出發前往一所高職參觀教學。

首先，第一個活動是跟舞蹈科的學生一起跳「機械舞」，大家都跳得很開心。接下來安排的活動是去幼保科，學習如何照顧嬰兒。體驗活動中，同學們一直開玩笑，假裝對道具嬰兒很壞，現場笑料百出。我跟朋友們玩得非常有趣。

台灣是溫泉的故鄉，這次回台灣大概泡了十次溫泉，甚至跟魚一起泡溫泉。溫泉裡有很多不一樣的魚，牠們會游過來吃腳皮，有幾隻魚咬得大力，有些則咬得輕。泡溫泉去完角質後，我們去逛老街，順便享用美食。那天我玩得很累，不過內心感受很充實。

到了終於要回美國的時候，我非常依依不捨。

這次我在台灣住了兩個月，感覺台灣又變成我的家了，但是才剛有熟悉感，卻又要離開了。

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