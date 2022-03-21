我今天想分享一下我最愛的運動：打羽毛球。羽毛球比賽分為女單、男單、男雙、女雙和混雙。羽毛球是三戰兩勝，意思是一方先贏得兩場比賽，比賽就結束了。先得到二十一分而且分數比對手多兩分以上的一方，或者先得到三十分的就贏了。有兩種得分的方法，如果對手的球沒有打到對面或者打到場外，就得到一分。

開賽的時候，你要拋球，球掉在的那方先發球，發球時，需要發到對角線，比方說，如果發球在左邊，需發到對手的右邊。打羽毛球的有些動作會被當做犯規，第一個是發球不能高於腰部，第二個是球拍不能觸網，第三個是不能連擊，如果打雙打的話，你已經打了，搭檔就不能再打。如果你犯規，對手就得到一分。

打單打的時候，一人對打一人，打雙打的時候，兩個人和另兩個人對打。我最喜歡打單打。羽毛球很容易學會，卻很難學好。

羽毛球有兩種握拍方式：反手握和正手握。除了握拍以外，羽毛球也有許多打法，像高遠球、平抽球、網前球、殺球等等。打球的時候，你不但需要用各種各樣的打法，而且需要思考策略來得分。

接下來，我想介紹一些羽壇名人，他們的成績非常好。第一位是陳雨菲，她是中國女子羽球 單打的球員，今年二十四歲，身高大約一米七。她最高世界排名是第一位，在二零二一年舉辦的東京奧運 得到女子單打金牌。第二位是戴資穎，她是台灣女子羽球單打運動員 ，今年二十七歲，身高大約一米六。她的最高世界排名也是第一位，在二零二一年舉辦的東京奧運獲得銀牌。她的打法很特別，常常會用假動作來讓對手失分。然後第三位是林丹。林丹可能是世界上最有名的羽壇名人，他是中國男子單打球員，今年三十八歲，身高大約一米八，他最高世界排名是第一位，得過奧運兩面男單金牌。他的移動步伐又迅速又快。

很多人喜歡羽毛球，因為不管身高是高還是矮，每個人都有機會打好球。希望大家都能知道一些關於羽毛球的知識。