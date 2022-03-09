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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

《蘑菇的傳說》系列之一／蘑菇谷

白丁（馬里蘭州）

很久很久以前，最早最早時候，有一個小山谷，裡邊空蕩蕩的，啥都沒有。直到有一年的夏天，下了一場大雨，泥土裡悄悄地鑽出一個個小蘑菇。小蘑菇沒過幾天就長大了，一個個像潔白的小傘。等到下了第二場大雨，像小傘一般的蘑菇又長大了，一個個像潔白的小床。等到下了第三場大雨，像小床一般的蘑菇又長大了，一個個像潔白的小屋，潔白的牆壁鬆鬆軟軟，潔白的小窗明明亮亮，潔白的小門咿咿呀呀。

小山谷裡，蘑菇愈長愈多，小的像小傘，大的像小屋，不大不小的像小床。蘑菇們各式各樣，只有顏色是一樣的，全是白色。螞蟻、兔子、松鼠、狐狸、鹿和熊聞到了蘑菇的香味，紛紛趕來了。他們有的喜歡啃蘑菇，有的喜歡吸吮蘑菇的甜汁。等到吃飽了、喝足了，螞蟻趴在小傘般的蘑菇下歇息，兔子和松鼠躺在小床般的蘑菇上打呼嚕，狐狸蜷縮在小屋般的蘑菇裡盤算怎樣過日子，鹿和熊圍著蘑菇屋捉迷藏。就這樣，他們一刻也不離開蘑菇。一天天過去，小山谷裡漸漸熱鬧起來。狐狸給小山谷取了個名字，叫蘑菇谷。

過不了多久，蘑菇谷裡出了一連串的怪事。第一件怪事是兔子啃了蘑菇竟嘻嘻笑個不停，原來蘑菇谷裡有笑蘑菇。第二件怪事是狐狸吸了蘑菇汁竟嗚嗚哭了起來，原來蘑菇谷裡還有哭蘑菇。第三件怪事是螞蟻啃了蘑菇竟找不到回家的路，原來蘑菇谷裡還有迷路蘑菇。第四件怪事是松鼠吸了蘑菇汁竟從樹上摔了下來，原來蘑菇谷裡還有摔跤蘑菇。第五件怪事是鹿啃了蘑菇竟不停地搖頭晃腦，原來蘑菇谷裡還有搖頭蘑菇。第六件怪事是熊吸了蘑菇汁竟一扭一扭跳起舞來，原來蘑菇谷裡還有跳舞蘑菇。

蘑菇谷裡竟藏著古裡古怪的蘑菇，大夥兒有點緊張。天氣也莫名其妙變壞了，整個蘑菇谷被說不清道不明的濃霧籠罩住。大夥兒不再覺得躲在蘑菇屋裡是安全的，個個心裡害怕，擔心真找不到回家的路，趁天還沒有黑，趕緊散了，奔回各自的窩裡。

直到大霧散了，大夥兒才聚在一起，商量往後的日子怎麼過。熊氣沖沖地說：「全是蘑菇惹的禍，趕快去找蘑菇算帳！」狐狸沉住氣說：「我們先給那些壞蘑菇做上記號，往後別再上他們的當。」（待續）

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