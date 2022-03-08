走進我的房間裡，會先看到床、桌子、玩偶等等，最後才會注意到白色的衣櫥。幾乎所有回憶都藏在這裡。推開衣櫥，正前方是一件深咖啡 色的洋裝，我立刻回想到不久之前，關於這件洋裝的故事。

這件焦糖色洋裝並不鮮豔，也沒有太起眼的裝飾，只在側邊有抽繩，能使它變得更短。去年，我一直都待在台灣的國中，沒有特別的活動，今年終於回了美國，我打算要在學校的舞會為自己露個臉。平常幾乎沒外出的我，總在人群多的場合不知所措。這次我對自己說，一定要擺脫緊張的狀態。

下定決心後，我開始構思要穿什麼。裙子？長褲？最後我打算買一件洋裝，單純卻又時髦。幾天後，洋裝到了，我迫不及待地撕開包裝試穿……稍微大了些，但因為舞會即將來臨，我二話不說就把標籤剪掉；為了搭配洋裝，我還花了兩個小時親手做出一條藍寶石項鍊。總算到了舞會當天，我穿起洋裝，戴上項鍊後，發現顏色明顯衝突，立刻把項鍊拿下。要走之前，我穿上不搭配的鞋子，遺憾地出門。

人山人海、音樂、笑聲、高跟鞋、閃亮的迷你裙。我一個人尷尬等著，還好這時朋友朝我走來，我才沒有孤獨地站在一旁。我們兩人一下坐著，一下躲進人潮錄影，一下跑到體育館避雨。我永遠記得那震耳的音樂，那人擠人的感覺。兩個小時後，我跟她說再見，在停車場等媽媽來。等待時，冷颼颼的風讓我顫抖，樹上的雨水也掉落在我的頭髮上；我心想，假設當時更努力要求自己去社交，結果會如何？

到現在，那件洋裝仍掛在衣櫥裡。它是一種特殊記憶，提醒我還要修練自己的社交才能。我就是不適合這種場合嗎？要不要再給最後的機會？沒關係，還有整整一年可以和自己辯論。這些關於舞會洋裝的難忘回憶，我像是把它們悄悄地包起來放進衣櫥裡，不再挑出來了。