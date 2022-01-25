你覺得十年會不會過得很快？如果每一年，妳的父母都風雨無阻地帶妳去學校學中文；如果這一切都即將結束，妳會怎麼反應？在我很小的時候，每個星期六上中文課時，我只記得鋼琴和點心時間。十年是一段很長的時間，我以為我會等很久才能畢業，沒想到，我現在卻已經在寫畢業感言。在這篇文章中，我想談談我最珍惜的人和回憶。

首先，我要感謝老師們不辭辛勞地教我學中文，不但教我新的主題，還幫我記得我要朗誦的詩和詞，幫助我參加比賽。

紐約華僑學校是一所服務社區的學校，在學校裡，我不但認識了很多新朋友，也學習了中文及中華文化。我們的課程不但有中文課，還有書法 課、舞蹈課、畫畫課、鋼琴、象棋、鼓樂隊和舞龍舞獅的練習。

校園內展示著我們的比賽成果，由於疫情 的關係，學校改將我們的作品放在學校網站上。疫情時，我們雖然無法像以前到學校上實體課，但我們堅持不間斷地學習中文。

如果別人問我學中文做什麼？除了學中文是我的興趣之外，雖然我們生在美國，但我們是中國人，必須知道自己的根。學習中文的過程中，我很感謝我的父母，如果不是他們付出時間接送，以及不斷鼓勵我上中文學校，我可能就會半途而廢了。最後，我也很感謝師長組織課外活動，讓同學們有機會一起展示自己各方面的才能。

我很感謝中文學校的每一個人，雖然我不是每個人都認識，但是我很感激他們成為社區的一部分。

總而言之，我覺得學中文的這十年過很快。然而，即使這十年過得很快，我知道我沒有浪費時間，因為我學了很多新東西、認識新的人。你可以讓時間過去，重要的是，要對自己滿意。