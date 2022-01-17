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中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

小雪花的等待

淑文（加拿大）

呼呼的北風

在耳邊迴盪

白色的小花漫天飛舞

悄悄落下

綻放枝頭

鋪天蓋地

小雪花們擠在一起

愈來愈冷

愈來愈冷

大家緊緊抱成一團

等待著春天溫暖的懷抱

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熾焰（一一）

下一則

懷念的禾堂（下）

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