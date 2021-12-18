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王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

雪人的故事

馮博華（加州，學園雙語學校）

很久以前的一個冬天，有三個旅行者在很冷的雪山走路。他們三個人沒有食物，又冷又餓，快要死掉了。

突然，他們看到前面有一個很大的城堡，便決定趕緊躲進城堡。在城堡裡面有很多雪人，雪人幫助了他們，三個人很開心地住在雪人城堡中。

三個旅行者要離開城堡時，雪人告訴他們有一個可惡的雪巫婆住在山洞裡，常常找他們麻煩。於是旅行者們拿了武器、帶了食物，騎上三匹馬去找雪巫婆。

在山洞裡，他們看到雪巫婆和很多衛兵。他們拿起弓箭解決掉兩個衛兵，卻引來更多衛兵，他們辛苦地戰鬥，終於進到雪巫婆的山洞。

旅行者們聽到雪巫婆在跟一個薑餅人講話，而薑餅人看到了他們，拿起矛朝他們刺過來。三個人合力除掉了薑餅人，也殺了雪巫婆，然後開心地回到雪人城堡。

倪子貽（加州，學園雙語學校）

冬天時，村子裡有一個很大的雪人。有人說，如果在雪人身上貼上你的夢想，夢想就會成真。因為大家很喜歡這個雪人，村子裡的人就把它放在一個很大、很冷的房子裡，所以它不會融化。

村裡有個女孩叫「明麗」，她沒有朋友，也沒有兄弟姊妹。這天，明麗來到大雪人的房子中，她走到雪人身邊、閉上眼睛，一面貼上心願：「我想要一個朋友」。明麗把眼睛打開，她看著雪人的臉，雪人好像微笑地向她點點頭。

明麗回家後在家門口玩雪，這時，有一個小男孩走過來，他們互相揮手、打招呼，男孩自我介紹說：「我叫迷米」。他們分工合作，一起做了雪人，還一起進屋畫畫。

眼見太陽就快下山，迷米要回家了，兩人互道再見。

明麗睡覺前一直在想迷米。她想，「我今天向雪人許願，夢想就成真了！那我以後要常常去許願雪人那裡貼許願紙。」

後來，明麗交了許多新朋友，但是村子裡的許願雪人卻不知道在什麼時候不見了。

加州

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