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電腦與我

黃柏崴 （加州，核桃孔孟中文學校）

我是在小學二年級的暑假開始擁有自己的電腦，因為我參加西洋棋比賽得獎，所以爸爸送我一台電腦。這台電腦的牌子是Hewlett-Packard，在好市多定價差不多五百元美金。雖然我剛開始只用電腦來練習西洋棋，但是疫情期間，線上教學取代傳統的教學方式，電腦的用途變得更多元化了。由於上了將近一年半的網課，每天使用電腦的時間過長，因此眼科醫師要求媽媽限制我的時間，每天寫功課的時間不超過三個小時。

電腦是很有用的工具，學生不僅可以利用電腦來上網課、交作業，而且還能上網查資料，增加知識。當我利用谷歌查資料時，我感覺自己像孫悟空一樣，神通廣大，什麼問題都能解決。一方面，老師用谷歌課室讓我們能方便地提交學校作業；另一方面，老師使用Zoom來教課，還可以用GoGuardian來監督學生使用電腦的情況，讓在家上課的學生無法為所欲為。最令人開心的是下課後，肚子餓了還能搜尋好吃的餐廳。

只要每天完成功課，就能打半小時的遊戲，這是我最期待的時刻。我喜歡玩賽車遊戲（Nitro Type），尤其是當我得了第一名，就能用累積的獎金買更好的車來比賽，常常玩到廢寢忘食，讓媽媽火冒三丈。老師上網課的時候也常常讓我們玩 Kahoot! 遊戲，主要用來複習學過的東西，使我們融會貫通。假如大家能善用電腦，一定可以受益無窮。

「水能載舟，亦能覆舟」，雖然電腦能幫忙我學習，可是它也會使我分心、浪費時間。只要在我寫作業的時候，就應該把電腦關起來，而不是趁媽媽不注意的時候，偷偷摸摸地上網，等到時間到了，作業還是沒有完成。此外，在上網課的時候，有時我的電腦連不到網路，這也是使用電腦的煩惱。我記得剛開始上網課的時候，爸爸就已把家裡的網路速度升級。現在最大的問題是我自己，應該訓練自己善用時間，這才是當務之急。

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