我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

讀書的樂趣

周心韻（中國）

每個人都有愛好。我喜歡讀書，書是黑暗中的一盞明燈，書是開啟知識寶庫的鑰匙，書是照亮人生的陽光。我的日常生活無法離開書，只要一書在手，我常常看得非常投入，忘了吃飯。讀書帶給我很大的樂趣！  

我的讀書條件，比起窮人好太多了。如西漢匡衡，家裡實在太窮，以至於把牆壁鑿穿，引鄰居燭光讀書；又如東晉車胤，在夏天夜裡只能用螢火蟲的光亮照明來讀書。即便我爸爸，小時家裡很窮，為了省電，家裡的燈泡只有十五燭光，看書得臉湊近書本。我卻從開始上學，爸媽就給我買了漂亮的檯燈，燈光的亮度還可以根據需要調節。  

雖然我在二年級的時候就出國去奈及利亞了，但那也是我開始真正喜歡上閱讀的時候。在那之前，我一直在玩一個識字的遊戲，我從中認識了很多字。後來爸爸買了四大名著的連環畫給我，先是爸爸帶著我讀，之後我就自己讀了。到國外後，爸爸便帶著我讀《西遊記》原著，很快隨著認識漢字愈來愈多，我就能自己閱讀，再也不需要爸爸陪讀了。

讀啊讀，中國的名著並沒有使我知足，於是爸爸又買了許多外國名著中譯本，我一口氣讀了《格林童話》、《伊索寓言》、《安徒生童話集》、《湯姆歷險記》、《頑童歷險記》、《金銀島》、《福爾摩斯探案集》、《環遊世界八十天》、《一千零一夜》，還有《簡愛》和《鐘樓怪人》等等。  

不知什麼時候開始，爸爸教我背詩詞。背誦了好多唐詩後，又開始攻讀宋詞。很快我就陷入李清照婉約派的憂愁詩詞當中，也沉浸在辛棄疾不能報效國家的感嘆裡。隨後，爸爸又開始教我背《詩經》，我也開始欣賞「月出皎兮，佼人僚兮，舒窈糾兮，勞心悄兮」與「昔我往矣，楊柳依依；今我來思，雨雪霏霏」等古老詩歌的美妙之處。現在，爸爸教我背一些長詩，如白居易的《琵琶行》，和李白的《蜀道難》、《將進酒》；同時，我也已經能讀懂四大名著中最難懂的《三國演義》了。  

讀書使我快樂，我一輩子都要享受這種樂趣！

上一則

《長津湖》

下一則

《老物件情懷》蘇聯牌手表

延伸閱讀

圖書館是精神糧倉

圖書館是精神糧倉
11屆大家來寫書 30本精采創作 紙上+線上新書發表會

11屆大家來寫書 30本精采創作 紙上+線上新書發表會
梅振才新書發布會 百歲母背誦「木蘭辭」

梅振才新書發布會 百歲母背誦「木蘭辭」
她與棋聖的合影（四）

她與棋聖的合影（四）

熱門新聞

柯旭卿退而不休的生活比過去精彩，他說自己像是信徒的心靈導師。(記者林巧璉／攝影)

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

2021-12-12 06:00
哈利王子（畫面左上）透過視訊與今年得獎者對話，包括哈利右側的林薇。（取材自林薇臉書）

黛安娜王妃人道精神獎 台灣女孩林薇獲獎

2021-12-09 02:52

吾家怨婦

2021-12-12 02:00
黛安∕圖

流浪遠方之後

2021-12-09 02:02
作者妹妹與洋同學的合照。

《老照片說故事》小學裡的洋同學

2021-12-10 02:00

感恩的心

2021-12-14 02:00

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡