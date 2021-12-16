每個人都有愛好。我喜歡讀書，書是黑暗中的一盞明燈，書是開啟知識寶庫的鑰匙，書是照亮人生的陽光。我的日常生活無法離開書，只要一書在手，我常常看得非常投入，忘了吃飯。讀書帶給我很大的樂趣！

我的讀書條件，比起窮人好太多了。如西漢匡衡，家裡實在太窮，以至於把牆壁鑿穿，引鄰居燭光讀書；又如東晉車胤，在夏天夜裡只能用螢火蟲的光亮照明來讀書。即便我爸爸，小時家裡很窮，為了省電，家裡的燈泡只有十五燭光，看書得臉湊近書本。我卻從開始上學，爸媽就給我買了漂亮的檯燈，燈光的亮度還可以根據需要調節。

雖然我在二年級的時候就出國去奈及利亞了，但那也是我開始真正喜歡上閱讀的時候。在那之前，我一直在玩一個識字的遊戲，我從中認識了很多字。後來爸爸買了四大名著的連環畫給我，先是爸爸帶著我讀，之後我就自己讀了。到國外後，爸爸便帶著我讀《西遊記》原著，很快隨著認識漢字愈來愈多，我就能自己閱讀，再也不需要爸爸陪讀了。

讀啊讀，中國的名著並沒有使我知足，於是爸爸又買了許多外國名著中譯本，我一口氣讀了《格林童話》、《伊索寓言》、《安徒生童話集》、《湯姆歷險記》、《頑童歷險記》、《金銀島》、《福爾摩斯探案集》、《環遊世界八十天》、《一千零一夜》，還有《簡愛》和《鐘樓怪人》等等。

不知什麼時候開始，爸爸教我背詩詞。背誦了好多唐詩後，又開始攻讀宋詞。很快我就陷入李清照婉約派的憂愁詩詞當中，也沉浸在辛棄疾不能報效國家的感嘆裡。隨後，爸爸又開始教我背《詩經》，我也開始欣賞「月出皎兮，佼人僚兮，舒窈糾兮，勞心悄兮」與「昔我往矣，楊柳依依；今我來思，雨雪霏霏」等古老詩歌的美妙之處。現在，爸爸教我背一些長詩，如白居易的《琵琶行》，和李白的《蜀道難》、《將進酒》；同時，我也已經能讀懂四大名著中最難懂的《三國演義》了。

讀書使我快樂，我一輩子都要享受這種樂趣！