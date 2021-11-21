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感恩節的意義

伍潔鏵（紐約，人力中心中文學校）

每年的感恩節我們都會有假期。在感恩節期間，我們會感謝那些幫助過我們的人，也感恩我們現在所擁有的一切。我們有時也會寫一些卡片，邀請親朋好友一起到家裡來吃感恩節晚餐。

在感恩節期間，我們可以談論為什麼要感恩、對誰感恩等等。我和哥哥每年都會與媽媽談論這個問題，每年除了要感謝爸爸和媽媽之外，我們還要感恩很多人，因為一年下來，我們總是得到別人的幫助，當然我們也會幫助別人。

談論「感恩」這個問題後，我們就會吃感恩節晚餐、品嘗美味的火雞，然後放鬆、看電視，過個開心而又平安的感恩節。

我覺得，這樣平凡的感恩節是非常有意義的。

吳可欣（紐約，人力中心中文學校）

感恩節是美國的一個節日。每年十一月的第四個星期四就是感恩節。

傳說在一六二零年，有一群人發現了一片空地，他們決定在那片土地上生活。第一個冬天來臨時，外面很冷，他們的食物也不夠吃，其中一半的人餓死或凍死了。有一天，一些印第安人來到那片土地上，看到那些人又餓又累，已經是奄奄一息了，就教他們怎麼種植作物和獵火雞吃，還給他們種子。過了一段時間，人們種了許多南瓜、玉米和馬鈴薯，也抓了幾隻火雞。

這群人對印第安人很感激，便邀請了印第安人一起吃飯。那頓飯裡有很多南瓜、玉米、馬鈴薯，和一隻烤火雞。之後的每年的這一天，他們都會慶祝，而這天就成了我們今天的感恩節。

感恩節的意義在於讓我們學會感恩、學會珍惜。我們要感恩我們的父母、老師、朋友和幫助過我們的人，同時我們也要幫助需要幫助的人。

美國 紐約

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