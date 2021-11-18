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彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

難忘的一次馬拉松

江旭（加州）

我們剛搬了新家，房子座落在郊區，後院很大，院子後面沒有人家，是個小山坡，常有野鹿、野兔來去。

有一個周末，我邀了初中好友小玲來過夜，在睡了一個舒適安穩的好覺後，第二天，她走到後院做了個深呼吸說：「我很喜歡你們這個有野趣的新家，不但寧靜，空氣又很新鮮，甚至都可以感受到它的香甜。我要遊說我爸媽搬來這個社區，享受一下田園的生活。」

吃完早餐，我們穿著運動衣和跑鞋、戴上帽子，出發到我也不是十分熟悉的社區繞一圈。這裡的房子都挺大，家家都有很大的院落，有些人甚至加了私人泳池和網球場。公共道路兩旁都是參天大樹，幾乎看不到天空，夏天一定十分涼爽。我們好奇地一一辨識路旁或私人的植物，如槭樹、楓樹、梧桐樹等等，家家門前也分別種些各色玫瑰、菊花、天堂鳥……。

當我們邊走邊唱我們熟悉的歌曲時，小玲突然發現右手邊有一些火雞站在荒地上，她忍不住好玩地學牠們「咯咯咯」地叫了幾聲。我們走馬看花似的東張西望、輕鬆談笑，突然有三隻火雞尾隨著我們，我們並不以為意，因為這寬廣之處，本來就是牠們自由自在活動的天地。再走一段路，跟著我們身後的火雞隊伍不減反增，我們心裡有點發慌，腳步不知不覺加快一些，沒想到牠們挺直著脖子也加快速度緊跟著。

「壞了！」我想，莫非小玲學牠們的叫聲暗示了什麼，所以牠們興致勃勃呼朋引伴地來與我們競走，我們該如何把牠們甩開？最後默契決定出其不意，拔腿快跑。不料，二十多隻火雞也跟著迅速跑起來，我們用盡力氣飛奔回家，一進屋內趕緊關門，驚魂甫定再望外看，還好，火機並沒追上來。

媽媽正在廚房忙著準備涼麵給我們吃，她先端上一盤剛做好的豆沙米糕讓我們壓壓驚。

至今我們仍不明白，我們是怎麼惹起這場馬拉松的，難道就那三聲「咯咯咯」？

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