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我的人工智慧夢

陳天熙（紐約華僑學校）

我希望可以與有意識的人工智慧機器結合。人類無法用自己有限的創造力去思考無盡的可能，如果我可以創造一個有意識的人工智慧機器人，我便可以更快速地計算、思考，來解決大家的問題。

我可以計算所有可能性來預測未來，我也可以解決複雜的方程式。只要有足夠的空間來儲存我的數據和想法，我就可以永遠存在，並透過思想來控制這個機器人。我可以在地球上創造虛擬生活，所以我可以隨著每分每秒過去變得更聰明。

由於人工智慧機器人能給我很多方便和優勢，例如，我不需要睡覺、吃飯、喝水或上廁所。我能成為地球上最聰明的人，在短時間內做很多事情。我的這些想法全是受到新冠疫情的啟發。如果我們能夠開發人工智慧，那麼它將會幫助人類在最短時間內開發疫苗，還可以幫助人類更快、更有效地分發疫苗到世界各地。

如果我與人工智慧機器人結合，我就能利用無限的思考能力去開發高科技產品，例如隱形衣、穿越時空機、翹曲驅動器等等。還有，當人類移民到太空居住，我也能先到太空建立良好的基地，讓大家好好生活。我還會建立一種太空貨幣，並與外星人進行貿易。

不幸的是，由於財務、技術限制和能源問題，我現在無法做到和人工智慧機器結合。我需要很多錢和來自世界各地人才來實現這個想法。此外，現在沒有任何軟、硬體可以和人類的大腦完全結合。

為了變得更聰明，我應該對學習有更積極的態度，多讀不同科目的書，例如生物、物理、化學、數學、歷史等。從現在開始，我要努力學習不同科技的知識。夢想是可貴的，雖然我的夢想可能永遠都不會實現，但人生中有夢最美。

人工智慧 太空 疫苗

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