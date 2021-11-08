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我欣賞的三種品格

顧俊濤（加州，王倩中文學校）

世界上有成千上萬個人，每個人都有自己獨特的品格。對我來說，有三種品格非常重要，那就是值得信賴、心地善良和幽默風趣。

第一個是值得信賴。當有人說他要做一件事的時候，他就應該按時完成。人和人交往，無論是對剛剛認識的人，還是對熟悉的人，每個人都應該信守諾言。做人絕不能言而無信，比如我和同學做作業，他說他今晚會做完，他就不應該忘記做。我希望能和值得信賴的人做朋友，這樣我才能夠相信他們說的話。

其次，我喜歡善良的人。善良的人願意幫助其他有需要的人，善良的人是慷慨的。我喜歡善良的人，因為他們讓這個世界更美好；我不喜歡取笑和欺負同學的人。當我們做好事、幫助別人的時候，我們會感覺很好，很有成就感，覺得自己是有用的人。所以，善良不只是善待別人、讓別人開心，善良更能讓自己開心，而且受益無窮。

最後，我喜歡幽默風趣的人。和這些朋友在一起，經常開懷大笑，感到有趣。透過笑聲，我們每個人都享受快樂、開心、放鬆和自在。如果他們每天都板著臉，非常嚴肅，我想我就不會和他們一起玩。當然，說話要看場合，課堂上，就不能隨便說笑。

值得信賴、心地善良和幽默風趣是我喜歡的品格。希望我自己一直努力，不斷成長，也擁有這樣的優秀品格。

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