隨著美國 的新冠疫情 減緩了，我開始在想，等生活變比較正常後，我會想做什麼。我特別想做的事有三件：第一，我想去台灣 拜訪我的家人。第二，我想去餐廳吃飯。第三，我想去旅行。

我想去台灣拜訪我的家人，因為我已經有兩年沒有回去與他們團聚了，我爸爸甚至已經五年沒有抱過我的爺爺奶奶。去年夏天，我們全家原想回台灣，但因為疫情，回台灣必須隔離兩個星期，對於不能請長假的爸媽來說，就失去回台灣能與家人團聚、到處吃吃喝喝與遊玩的意義。所以等疫情趨緩，不需要隔離的時候，我希望能回台灣抱抱我久違的家人們。

我想去餐廳吃飯，因為我已經一年沒有在餐廳裡吃飯了。我們擔心病毒傳染，目前都只吃外賣，但外賣終究跟餐廳內用不同。譬如說吃飲茶，點外賣並沒有真正吃到飲茶的感覺，要獲得完整的體驗，你需要在餐廳用餐，這樣才會聽到大家聊天的聲音，看到來來去去、冒著蒸氣的推車，你會思考下一道要拿什麼好。這些熱鬧又開心的感覺，只有在餐廳裡吃才能享受到。

最後，我非常想出門去長途旅行。因為疫情，出遠門旅行有比較大的風險，我們家已經很久沒有出遠門旅行了。我覺得旅行是最不能被替代的事，因為我們可以打視訊電話給家人，我們也可以吃餐廳外帶來稍微取代需求，但旅行不行。雖然現在有許多虛擬遊覽，但是虛擬遊覽跟實際旅行差別太大。沒有聞到那邊的空氣，沒有照到那裡的陽光，沒有踩在不同的土地上，沒有親眼所見的風景，怎麼能稱得上是旅行呢？

疫情讓我們不能做很多以前能做的事。但是，隨著愈來愈多人打疫苗，我相信我們的生活也漸漸能恢復正常，讓我們能再次享受以前生活中曾有的樂趣。